台積電傳漲價 法人估今年 EPS 逾100元、明年150元

外媒傳出，台積電（2330）先進與成熟製程代工價格2027年起將漲價5~10%甚至更多，以反映材料、生產設備、海外設廠的成本增加，台積電並與客戶自今年6月左右開始談判價格，7月商定，2027年生效。

法人機構表示，此次價格調整談判較往年早，主要是市場需求強度高於以往幾輪半導體景氣循環，加上CoWoS等先進封裝產能仍然吃緊。台積電此波價格調整，N7與更先進製程基本漲幅約5~10%，視客戶和產品而定，若額外下訂HPC晶片，台積電在5~10%的基本漲幅外，再收取10~15%費用，部分先進製程價格總漲幅可能超過10%。

而N12、N6、N28等成熟製程，台積電擬漲價10%為上限，部分產品漲幅可能低於此一水準，成熟製程晶片占台積電第2季營收約23%。整體而言，個別客戶依採購等級差異，漲幅不一。

分析師認為，目前資本密集度與折舊提升確實為台積電毛利率的重要影響因子，但毛利率表現同時取決於產品組合、定價、匯率、產能利用率及先進製程良率爬升速度等多重因素。隨著N3製程進入成熟量產階段，其單位成本與折舊對毛利率的稀釋效應預期將逐步下降；N2製程雖於初期對毛利率造成壓力，但其定價結構優於N3，有助於中長期毛利率結構的穩定。台積電將持續透過成本改善、產能利用率提升及價值定價策略，以抵銷高資本密集度與海外擴產帶來的不利影響。

台積電將有望再提高2024~2029年AI加速器和CPU等營收之年複合成長率（CAGR）55%~59% ，即使消費性電子等價格敏感市場受到零件漲價與總經不確定性影響，但AI 需求極度強勁。

由於AI正從生成式轉向代理式∕專注型，大幅增加Token的消耗量與運算需求，並增加CPU的需求。

台積電上修年美元營收成長率，預期年大於40%下，目前法人圈預估今年每股獲利（EPS）在102~107元，隨CSP大廠進行大規模布局，有利台積電訂單增加中，明年將進一步成長至150元附近。