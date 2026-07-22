半導體股帶頭吹反攻號角 法人看台股反彈動能延續

半導體族群股價修正後強彈，台股21日上漲1783.17點，收在44232.87點，創史上最大收盤漲點，迅速收復季線；美股費半指數21日也勁揚逾5%。法人看好上市櫃公司將密集公布第2季財報，市場焦點重回企業獲利成長，台股有望延續反彈動能。

科技股吹反攻號角，21日率美股主要指數同步收紅、扭轉過去數日跌勢。道瓊工業指數上漲385.38點或0.74%，收在52224.64點。標普500指數揚升65.92點或0.89%，收7509.20點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲329.14點或1.29%，收25837.21點。費城半導體指數勁揚612.31點或5.21%，收12356.16點。

此波全球科技股回檔的震央記憶體族群，股價強彈，韓國SK海力士ADR大漲20.78美元或13.75%，收171.94美元；美光也大漲105.36美元或12.17%，收970.82美元。其他半導體指標股英特爾（Intel）、超微（AMD）漲幅都超過8%，台積電ADR上漲22.31美元或5.55%，收424.61美元。

聯博投信副總經理林炳魁分析，近期台股劇烈震盪，上週五重挫2953.71點，創史上最大單日跌點；昨天上漲1783.17點，則創下最大收盤漲點紀錄。他觀察市場呈現健康產業輪動，如上週台股大跌，電子股為修正重心，但防禦型產業展現抗震能力，部分金融類股與高股息個股也維持相對穩健。

展望後市，林炳魁認為，近期市場波動主要受到資金面與投資情緒影響，基本面並未出現太大變化，接下來隨著第2季財報及下半年營運展望將陸續公布，市場焦點可望重新回到企業獲利成長與產業發展趨勢。