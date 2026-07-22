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台股三引擎拚一路強彈 法人：這波低點有可能就是下半年的底部

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股這波回檔，區間最大跌幅達12%，進入波段跌幅逾10%、不及20%的「修正」階段後，昨（21）日出現觸底反彈的V轉走勢。

展望後市，法人認為，台股這波低點有可能就是下半年的底部，三個理由看好後市一路V轉向上，若後續量能放大，更是另一大助力。

法人分析，台股後市有望持續走揚的主因有三。首先，在基本面部分，看好台股企業獲利不斷上修。機構法人先前預估台股企業今年獲利年增率將逾四成，最近出現新一波上修潮，紛紛預估將突破五成，如富邦投顧達51.1%、安聯投信55%，最樂觀的統一投顧更是高達57%。

其次，技術面部分，指數這波回測季線後，已大幅收斂市場乖離，且技術指標KD已低檔黃金交叉向上，MACD綠色柱狀體也開始收斂，加上根據統計學機率密度函數換算，短線指數上漲機率約為七至八成，均預示新一波多頭攻勢正啟動。

第三，由籌碼面來看，代表民間流動資金的M1B年增率自今年起開始大於M2年增率，顯示民間資金相當豐沛，也代表資金行情再啟，配合台股ETF規模不斷成長、今年台灣超額儲蓄將上看9兆元，台股再現「台灣錢淹腳目」榮景。

包括兆豐、群益、宏遠等本土投顧，早在6月中下旬即預期第3季台股將拉回修正。其中兆豐投顧預估修正低點約為42,500點、群益投顧則預估低點43,000點，對照這波拉回走勢，波段修正很可能已告一段落。

展望後市，各券商投顧預期，指數拉回修正後，台股將一路震盪盤堅、並以「大漲小回」走勢向上攻堅，高點落在第4季，以富邦投顧預估54,500點最高，其次為凱基投顧50,000點，樂觀情境下將上看55,000點。

台新投顧則預估高點將達53,176點、群益投顧預估高點為51,000點；兆豐投顧、宏遠投顧、國泰世華銀行等均預估高點為50,000點，顯見市場對台股後市相當正向樂觀。

台股

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