台股報復性V轉 創1,783最大漲點

台股昨（21）日出現報復性V轉，搶短買盤湧現，配合內資法人積極點火、力抗外資賣壓，指數終場勁揚1,783點，創史上最大漲點，收44,232點，一舉收復44K大關及季線失土，技術面日K呈「破底翻」走勢。

回顧台股這波急挫，主要是受韓股連續崩跌拖累，隨韓股止跌反彈，台股攻勢更為猛烈，昨日漲幅4.2%，為最強亞股。展望後市，法人指出，「跌深就是最大利多」，隨台股強彈站回季線，且KD技術指標也低檔呈黃金交叉向上，加上市場氛圍轉多，預期近日行情將可延續彈升走勢，有機會進一步向月線、約45,474點發起挑戰。

三大法人昨日共買超台股162.8億元。其中外資賣超進一步縮減至43.3億元，連13賣、累計賣超6,521.9億元；投信持續買超171.1億元，連20買、累計買超2,209.7億元；自營商買超35億元，轉賣為買。八大公股行庫逢高調節，賣超30.5億元。

台股昨日在台積電（2330）為首的AI權值族群領軍攻堅下，指數開高走高收最高，終場大漲4.2%，成交量則萎縮至8,662億元，為三個多月來最低，呈價漲量縮格局；櫃買指數也大漲3.6%、收381.96點，表現均強勢亮眼。

昨日盤面上個股漲多跌少，上市櫃公司上漲家數達1,487家，下跌家數僅294家；19大類股漲多跌少，尤以電子股勁揚4.8%最強勢；族群中，則以AI、銅箔基板、軍工等表現亮眼突出。

千金股族群一片紅通通，包括穎崴、台光電、創意、聯發科等九檔亮燈漲停，股王信驊大漲逾9%，鴻勁、旺矽、緯穎等也都大漲超過半根停板；檔數因兆聯大漲45元、收1,005元，重回千金股行列，由44檔增加至45檔。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清看法，昨日台股多頭強勢發動報復性反擊，展現扭轉本波跌勢的強烈企圖心，美中不足的是量能逆勢萎縮。

倘若多頭能帶量表態突破，反彈走勢將有望進一步向上延伸，進而挑戰頸線關鍵壓力約44,454點。操盤策略上，現階段可針對短線跌深股進行搶反彈的價差交易操作，可優先鎖定具有實質營收成長支撐，且技術面已拉出長紅K棒的個股為首選。