MIC：AI 加速醫療業轉型

AI與大數據以前所未有的速度重塑全球健康與醫療產業格局，臺灣證券交易所與資策會產業情報研究所（MIC）於台灣創新板官網發表研究報告指出，AI技術導入使「數位健康」（院外健康管理與遠距照護）與「智慧醫療」（院內臨床診斷）邊界逐漸模糊，產業加速轉向以個人健康需求為核心的跨域整合模式。

台灣憑藉頂尖醫療體系、成熟資通訊（ICT）實力與生醫研發量能，成為全球智慧醫療供應鏈中不可或缺的中游系統整合者與利基方案提供者。過去數位健康多聚焦院外健康促進與慢病追蹤，智慧醫療則著重院內醫療影像AI與臨床決策支援。

如今在微型感測器與AI技術推動下，院外即時監測資料得以與院內電子病歷（EHR/EMR）深度串接。這種資料互通不僅能落實早期風險預測與個人化精準治療，更推動產業範疇延伸至「健康管理與遠距照護」、「健康資料互通」、「臨床診斷支援」、「智慧醫材」、「醫療營運優化」以及「精準治療與生命科學創新」等六大領域。

在全球產業供應鏈中，台灣業者精準切入中游系統開發與軟硬體整合，結合在地臨床驗證已發展出高度競爭力的產品。例如：雲象科技-創（7803）以數位病理影像管理系統為核心，軟硬整合全自動玻片掃描與AI分析，不僅取得美國FDA及歐盟IVDR雙認證，更成功打入北美與歐洲市場。

永悅健康則串接健檢系統、企業健康管理與AI健康助理，打造全場景數位健康平台。此外，醫影、遠醫科與深禾醫等業者，亦分別在高階影像設備整合、遠距居家照護平台及心血管AI風險檢測展現強勁實力。

展望未來，MIC強調，智慧醫療競逐已從單一產品效能，轉變為資料串接、流程整合與國際驗證的綜合實力。雖然台灣在超大型資料平台與新藥研發規模上與國際巨頭仍有差距，但透過軟硬整合與跨域合作，業者能有效發揮利基優勢。未來若能持續深化資料標準化（如FHIR/API）與國際通路連結，台灣智慧醫療產業將能在全球醫療轉型浪潮中，成功輸出具系統整合力與商業價值的創新解決方案。