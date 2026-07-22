CCL 四雄紅火 獲利看增

AI帶動高階PCB應用，並驅動材料升級。關鍵材料銅箔基板（CCL）業者預測，近二年中高階CCL材料將持續居賣方市場，台廠四大業者台光電（2383）、台燿、聯茂以及騰輝電子-KY受惠產業趨勢，獲利看增，隨新產能開出與轉嫁成本、漲價效益，市場看好下半年獲利成長表現。

CCL大廠投資預購設備也帶動亞泰金屬營運，亞泰金屬近期股價波動大，昨（21）日依照規定公布自結財務數字，自結6月獲利3,400萬元，年成長23.3%，單月每股純益1.27元，優於去年同期1.03元。

業界預期，中高階CCL材料將持續居賣方市場，台廠上半年已多次漲價，依料號不同，漲幅上看40%，M7等級以上產品下半年預計將再漲價，漲幅幅10-15%不等，可望逐季調升，因應生產成本墊高以及投資擴充產能。

台光電將在本月29日召開董事會公布第2季財報。展望未來，台光電日前指出，對全產品線市場前景持續看好。AI伺服器、通用伺服器、交換器、低軌衛星及記憶體模組等應用需求穩健成長，今年仍將延續「全產全銷」的態勢。

台光電日前公布6月營收177.33億元，創新高，月成長13.5%，年成長120.7%，受惠AI伺服器成長強勁。日前台光電股價波動，按規定公告5月自結財務數字，營收156.19億元，歸屬母公司淨利32.49億元，年增199.3%，單月每股純益9.07元。

聯茂近期按規定公告自結，受惠高階CCL出貨比重拉高，加上漲價效應，5月單月獲利賺贏首季，單月淨利4.38億元，年增265%，單月每股純益1.21元，賺贏首季每股純益0.87元。6月營收42.14億元，創新高，月成長10.8%，年成長47.9%。

台燿持續往高階材料M8／M9發展，將持續優化產品組合，帶動產品銷售均價，因客戶需求持續成長，台燿已擴充泰國廠，開拓高階應用市占率。