櫃買招手印尼企業掛牌

櫃買中心持續配合政府新南向政策，積極爭取優質外國企業來台掛牌；近日首度踏上印尼萬隆及雅加達，攜手中國信託證券總經理林佳興率領的團隊、資誠（PwC）與安侯建業（KPMG）兩大會計師事務所、建業法律事務所，為印尼台商提供上櫃掛牌最完整「一條龍」服務。

為推動東南亞企業來台掛牌，櫃買中心自2023年陸續前往馬來西亞、泰國及越南，宣傳櫃買市場優勢及特色以積極爭取優質外國企業來台掛牌，此次結合券商、會計師事務所的財稅專業，以及法律事務所的法律資源，前往印尼。

櫃買中心此次實地拜訪五家台商企業，產業橫跨紡織纖維、通訊網路、電機機械及數位雲端等領域，看到這些企業正積極為未來擘畫嶄新藍圖，期盼能藉由台灣多層次資本市場平台的豐沛資源，協助企業募集成長資金、完善公司治理，完備其全球化的策略布局。

櫃買中心董事長簡立忠在拜訪企業時提及，台商企業在各地蓬勃發展，並配合客戶的擴張及需求，持續擴大經營規模，此時正是運用台灣資本市場的優勢達成企業策略及目標的重要階段。櫃買股票市場的本益比顯著優於亞洲其他主要交易所，成交值周轉率更是長年位居世界交易所聯合會（WFE）正會員中前二名，顯示流動性佳，且對於具有未來成長型的企業，投資人更願意給予較高的估值。

簡立忠強調，企業成功上櫃掛牌後，櫃買市場的募資平台更提供多元、高效的籌資工具，持續支持台商在印尼乃至全球市場的擴張，成為台商布局全球、永續經營的最強後盾。

櫃買中心此次協同中國信託證券及其他中介機構拜訪印尼台商企業，已有多家公司表達規劃上櫃的強烈意願，並由中介機構積極輔導中。櫃買中心也與印尼台商企業經營團隊深入討論未來上櫃的關鍵議題，包含集團組織架構重組、企業多國營運布局策略及內控資安架構等，盡可能協助企業在申請上櫃前釐清潛在重大風險，並提供具體建議。