聽新聞
0:00 / 0:00

PCB 廠投資熱潮助攻 相關設備廠迎收割期

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

兩岸PCB大廠包含臻鼎-KY（4958）、欣興、華通、金像電、滬電、東山精密、勝宏等積極布局泰國，銅箔基板（CCL）廠也積極投資東南亞。法人看好，相關系統設備商包含志聖、揚博、牧德、迅得、群翊、敍豐以及CCL設備商亞泰金屬等也獲得商機，整體設備業步入旺季收割期。

志聖日前指出，下半年看來AI趨勢不變，半導體與PCB產業皆積極投資，可望帶來營運動能。公司以及法人皆觀察，按照往年慣例，下半年仍可望優於上半年。

研究機構數據顯示，在AI基礎建設需求延續、資料中心與雲端服務投資增加，以及全球供應鏈分散布局趨勢下，預估2026年泰國PCB產值將進一步成長至60.9億美元，年增20.4%，挑戰新高，泰國官方也正研擬放寬上市融資機制。

華通 迅得 銅箔基板

延伸閱讀

PCB 廠東南亞大缺工 台灣電路板協會10月辦國際生媒合會

PCB從配角變主角 中信台日韓PCB ETF准募

台股飆漲1783點！00995A、00981A、00991A...8檔漲幅衝破6% 法人：AI基本面無虞

高含「積」ETF 長線俏 0052、0050、006208等掌握成長契機

相關新聞

CCL 四雄紅火 獲利看增

AI帶動高階PCB應用，並驅動材料升級。關鍵材料銅箔基板（CCL）業者預測，近二年中高階CCL材料將持續居賣方市場，台廠四大業者台光電（2383）、台燿、聯茂以及騰輝電子-KY受惠產業趨勢，獲利看增，隨新產能開出與轉嫁成本、漲價效益，市場看好下半年獲利成長表現。

PCB 廠投資熱潮助攻 相關設備廠迎收割期

兩岸PCB大廠包含臻鼎-KY（4958）、欣興、華通、金像電、滬電、東山精密、勝宏等積極布局泰國，銅箔基板（CCL）廠也積極投資東南亞。法人看好，相關系統設備商包含志聖、揚博、牧德、迅得、群翊、敍豐以及CCL設備商亞泰金屬等也獲得商機，整體設備業步入旺季收割期。

MIC：AI 加速醫療業轉型

AI與大數據以前所未有的速度重塑全球健康與醫療產業格局，臺灣證券交易所與資策會產業情報研究所（MIC）於台灣創新板官網發表研究報告指出，AI技術導入使「數位健康」（院外健康管理與遠距照護）與「智慧醫療」（院內臨床診斷）邊界逐漸模糊，產業加速轉向以個人健康需求為核心的跨域整合模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。