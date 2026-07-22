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PCB 廠投資熱潮助攻 相關設備廠迎收割期
兩岸PCB大廠包含臻鼎-KY（4958）、欣興、華通、金像電、滬電、東山精密、勝宏等積極布局泰國，銅箔基板（CCL）廠也積極投資東南亞。法人看好，相關系統設備商包含志聖、揚博、牧德、迅得、群翊、敍豐以及CCL設備商亞泰金屬等也獲得商機，整體設備業步入旺季收割期。
志聖日前指出，下半年看來AI趨勢不變，半導體與PCB產業皆積極投資，可望帶來營運動能。公司以及法人皆觀察，按照往年慣例，下半年仍可望優於上半年。
研究機構數據顯示，在AI基礎建設需求延續、資料中心與雲端服務投資增加，以及全球供應鏈分散布局趨勢下，預估2026年泰國PCB產值將進一步成長至60.9億美元，年增20.4%，挑戰新高，泰國官方也正研擬放寬上市融資機制。
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