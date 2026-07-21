雙掛牌國際債券 今發行

摩根士丹利金融公司（Morgan Stanley Finance LLC）今（22）日發行由我國承銷商與境外金融機構合作銷售的雙掛牌國際債券，並同時於櫃買中心及泛歐都柏林交易所掛牌交易，是櫃買中心3月31日推出新版雙掛牌國際債券制度以來，繼7月6日巴克萊銀行發行首檔後，第二檔境內外金融機構合作銷售的國際債券。

摩根士丹利金融公司長期以來積極參與台灣資本市場，已來台發行77檔國際債券，發行金額共計48.78億美元。

此次發行金額為0.8億美元，發行期間為十年期，採固定利率5.4%計息，發行人取具S&P信用評等A-，並由母公司摩根士丹利（Morgan Stanley）提供全額保證，屬於符合國內專業投資機構投資需求之標的。

這檔債券由具我國國際債券承銷商資格的永豐金證券擔任主辦承銷商，與陽信商銀共同承銷，並與境外金融機構摩根士丹利團隊合作，分別銷售予我國專業投資機構及其境外客戶，再以發行總額同時向櫃買中心及泛歐都柏林交易所申請掛牌交易，提供國內投資人參與投資國際金融市場的管道。

櫃買中心指出，國際債券是外幣計價且可於全球債券市場流通，採用雙掛牌或多邊掛牌機制，除提高發行人及債券的市場能見度，亦可提供國內外市場參與者多元交易管道，進而擴大投資人基礎與提升流動性。相較於今年3月前發行的國際債券須全數於國內承銷，4月起可採雙掛牌新制，債券透過我國承銷商與境外金融機構合作銷售，有利發行人同時於海內外募足所需金額，故雙掛牌國際債券新制頗受市場歡迎。

櫃買中心表示，本次債券發行案為新制雙掛牌國際債券制度推出以來，在同一個月內促成的第二個發行案例，顯示此制度有助於促進我國證券承銷商與境外金融機構建立新的合作模式。