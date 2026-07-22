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就市論勢／先進封裝、高階PCB聚光

經濟日報／ 張書廷（主動中信台灣收益ETF經理人）

盤勢分析

經過融資籌碼大幅清洗，台股昨（21）日上演報復性反彈，大漲1,783點並創下歷史最大單日收盤漲點。不過外資仍賣超，投信與自營商買超，顯示本次反彈主要由內資承接及空頭回補推動。

進入7月以來，台股由高檔震盪轉為急跌修正，市場主要受到多項國際利空因素交互影響。包括美伊衝突再度升溫，使國際資金風險偏好下降。加上中國大陸Kimi模型展現較高推論效率與較低成本優勢，造成AI供應鏈與高評價科技股出現修正壓力。

台積電（2330）法說會成為市場另一項重要轉折點。整體券商共識維持正向，不論評等、目標價或獲利預估，大多認為AI、高效能運算（HPC）及先進製程需求將持續推升未來營運成長。然而市場短線更關注的是海外新廠量產、先進製程持續擴產及匯率變動對毛利率的影響。因此即使券商普遍維持樂觀看法，市場仍選擇先行調節權值股部位，也成半導體及AI族群回檔重要原因。

籌碼面是本波下跌最關鍵因素。外資持續大幅調節台股部位，2日至20日累計賣超約6,478億元；其中17日單日賣超高達1,883億元，成為加權指數重挫主因。投信持續維持買超，顯示內資對台灣科技產業中長期前景仍具信心。

投資建議

台股經歷外資大幅調節、AI族群評價修正及地緣政治風險干擾後，預期將進入震盪築底與反彈並行格局。

值得注意的是，未來兩周將進入美國大型科技與AI指標企業財報公布高峰期，包含雲端服務、AI晶片及大型語言模型相關業者的業績與資本支出展望，將成為市場重新評價AI產業成長性的關鍵依據。

操作上建議採取靜待反彈，逢低布局，聚焦AI伺服器、先進製程、先進封裝、高階PCB、高速傳輸及具獲利成長支撐之電子族群，避免追價短線急漲標的；同時持續觀察外資動向，若後續配合美股財報利多而轉為回補，則台股有機會延續反彈並重新挑戰前波高點。

外資 台股 券商

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