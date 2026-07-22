AI權值、ETF零股 人氣旺

台股昨（21）日強勢反攻，AI權值股領軍及市場信心回溫帶動，終場大漲1,783點，史上單日最大漲點，盤面人氣回籠，不僅權值股強勢表態，零股市場交易也明顯升溫，投資人積極進場布局。

昨日盤面零股交易以ETF與AI權值股為主，其中元大台灣50（0050）以479.6萬股居冠，多數投資人持續透過市值型ETF布局大盤；元大高股息以281.3萬股排名第二，高股息題材買氣不減。

個股方面，國巨、聯電分居三、四，電子權值股仍具零股承接力；群創排名第五，由於扇出型面板級封裝（FOPLP）單月出貨量達去年十倍，出貨熱度將延續到下半年，吸引投資人布局；權王台積電居第六，零股交易維持熱絡；元大台灣50正2排名第七，部分資金看好後市並透過槓桿產品放大報酬。

另外，AI指標股鴻海排名第八，鴻海今年在AI伺服器領域龍頭地位將進一步鞏固，並透過垂直整合與新興業務布局，有效抵銷整機櫃出貨對毛利率的壓力；主動統一台股增長居第九，主動式ETF也持續受到市場關注；合晶擠進前十，半導體族群仍獲零股投資人青睞。

投信法人表示，AI供應鏈長短料問題下半年更為顯著，台廠可望同步受惠；關鍵材料如玻纖布、CCL、記憶體、ABF載板及被動元件等，多項材料短缺預計將延續至2026年底甚至2027年。因此看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用以及提高生產力族群亦可期。