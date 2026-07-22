「2026 AI WAVE SHOW」將於7月30日起開跑，被譽為「專為百工百業打造的AI實戰採購指南」，電信三雄積極參展，大秀AI應用肌肉，搶AI落地商機。

其中，中華電信（2412）秀AI智慧維運平台、AI智慧客服、雲端AI應用、AI資安防詐等四大解決方案；遠傳攜手微軟，展出「遠傳智靈」；台灣大應邀演講，談當代理人走進企業日常趨勢。

調研機構顧能（Gartner）報告指出，2026年全球AI支出上看2.59兆美元，年增47%，其中，「AI基礎建設」、「AI服務」與「AI軟體」為前三大支出，企業最關注的是生成式AI技術及AI代理（AI Agent）解決方案。

「2026 AI WAVE SHOW」將在7月30日到8月1日登場，為數位發展部指導，數位產業署與台北市電腦公會共同主辦的，不僅是AI科技發表會，更是一場專為百工百業打造的AI實戰採購指南，今年以「AI Ready即刻實戰」為主題，聚焦「AI Agent（AI代理））」與「Edge AI（邊緣AI）」兩大主軸，電信三雄積極參展。

中華電信身為台灣電信龍頭，業務涵蓋固網通信、行動通信及寬頻接取與網際網路，近年更以大數據、資安、雲端及網路資料中心等技術資源，加上物聯網及AI等新興科技服務，打造整體解決方案，助攻政府及企業邁向數位及AI轉型。

中華電信今年規劃展出AI智慧維運平台、AI智慧客服、雲端AI應用、AI資安防詐等解決方案；而智慧客服也因應AI技術再升級；同時攜手微軟、AWS、Google Cloud的國際公雲與中華電信的hicloud，建構智慧政府及企業的雲端AI應用；並以AI驅動資安防護，打造防詐守護企業版以及xTrust零信任網路系統。

遠傳以通訊與數位應用服務先驅為目標，結合以「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」及雲端為核心，推動政府及數位與永續轉型，今年攜手微軟展出，主打「遠傳智靈AI方案」。

遠傳表示，「遠傳智靈」已導入電信網路維運、防詐，更將AI能力轉化為企業服務，協助企業從技術導入延伸至建立AI文化、組織轉型，並將AI解決方案拓展至智慧城市、智慧醫療與智慧校園等多元場域。

台灣大主管應邀參加大會舉辦「AI for Life：當代理人走進企業日常」論壇，以「網路即服務：電信商在AI代理人時代的新定位」、為主題發表專題演講。