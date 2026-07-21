盤後鉅額交易驚見4家金控「三漲停一跌停」 亮綠燈暗藏法人節稅玄機

金融股21日盤後鉅額交易市場出現極端分化的罕見景象，富邦金（2881）、國泰金（2882）與凱基金（2883）聯袂出現「漲停價」配對成交，唯獨21日除息的元大金（2885）爆出高達600張的「跌停價」配對交易，引發市場關注。

根據臺灣證券交易所統計，富邦金21日盤後鉅額交易出現320張以漲停價135.5元成交，總金額達4,336萬元；國泰金出現400張以漲停價103元配對，金額達4,120萬元；凱基金更爆出高達1,500張、總計4,875萬元以漲停價32.5元成交；三大金控盤後鉅額溢價成交，反映出機構法人對金控股後市的強烈看好與卡位意願。

反觀21日每股配發現金股利1.8元的元大金，盤中上漲0.33％收在61.3元，但盤後鉅額交易卻驚見跌停價55元配對成交，共600張、金額達3,300萬元。

法人分析，元大金此筆跌停配對交易並非基本面看空，應是典型的「除息首日法人節稅與籌碼轉移」操作；由於特定大股東與外資或法人機構間有不同的稅務考量，透過盤後協議折價交割，能達到雙方避險與扣繳稅額最佳化的目的。

此外，元大金亦是高股息ETF與金融成分股的重鎮，除息首日通常伴隨著ETF調權重或法人機構內部帳戶之間的「相對交易」，為了不影響盤中市場價格，雙方可能約定以極端價格（跌停）一次性完成大額交割。

法人也指出，金融股近期獲利持續隨著台股創高而爆發，加上法人在盤後不惜以漲停價搶進富邦金、國泰金與凱基金，顯示資金對於防禦型兼具高殖利率題材的金融族群青睞有加；而元大金的跌停配對可視為稅務上的特例，整體金融股在基本面佳與資金湧入下，重新再起的波段行情值得期待。