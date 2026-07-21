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台積電不再獨撐！國巨成交值衝第二、聯電量價雙料季軍 聯發科攻漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股21日迎來強勢反攻，在權王台積電領軍下，大盤終場狂飆1,783.17點、漲幅4.2%，收44,232.87點，不僅改寫史上單日最大收盤漲點紀錄，也一舉收復5日線與季線。記者曾吉松／攝影
台股21日迎來強勢反攻，在權王台積電領軍下，大盤終場狂飆1,783.17點、漲幅4.2%，收44,232.87點，不僅改寫史上單日最大收盤漲點紀錄，也一舉收復5日線與季線。記者曾吉松／攝影

台股21日迎來強勢反攻，在權王台積電（2330）領軍下，大盤終場狂飆1,783.17點、漲幅4.2%，收44,232.87點，不僅改寫史上單日最大收盤漲點紀錄，也一舉收復5日線與季線。雖然成交值收斂至8,356.24億元，但資金明顯回流電子權值股。觀察21日成交值與成交量排行榜，台積電不再單獨撐盤，國巨*（2327）、聯電（2303）、聯發科（2454）同步成為盤面焦點。

觀察成交值排行榜，台積電仍以712.99億元穩居第一，終場強漲90元、收2,410元，漲幅3.88%，重新扮演多方領頭羊。籌碼方面，外資21日小幅回補4,976張，顯示市場信心隨股價反彈有所回溫。

值得注意的是，國巨21日成交值放大至599.66億元，躍居成交值第二名，終場大漲40元、收670元，漲幅6.35%，成為21日資金追捧焦點。不過，三大法人同步轉為賣超6,073張，顯示短線買盤與籌碼調節並存。

聯電則成為21日量價榜最大亮點之一。在前一交易日爆出29.33萬張大量後，21日延續高人氣，成交值341.03億元排名第三，成交量25.76萬張同樣位居成交量第三，拿下「量價雙料季軍」。股價則在連日重挫後反彈4.5元、收134.5元，漲幅3.46%。不過，外資仍持續調節，單日賣超11,397張，29日的法說展望仍是市場關注焦點。

記憶體族群也迎來資金回補，南亞科（2408）成交值達275.07億元排名第四，股價勁揚24元、漲幅6.3%，重新吸引市場目光。IC設計龍頭聯發科則在追價積極下亮燈漲停，終場大漲330元、收3,670元，成交值259.48億元排名第五，成為電子反攻的重要指標。

成交量排行榜方面，面板族群人氣依舊集中。群創（3481）以31.52萬張成交量拿下成交量冠軍，終場小漲0.6%，收50.7元；友達（2409）也以15.45萬張成交量排名第八。不過，兩檔面板股雖然成交熱度居高，法人籌碼卻未同步轉強，外資反手賣超群創62,999張、友達23,202張，顯示短線仍有調節壓力。

ETF仍是成交量榜單的重要主力，21日前十名中共有6檔ETF入榜，包括群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50反1（00632R）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）及凱基台灣TOP50（009816），反映市場在急跌後，資金仍透過ETF進行槓桿操作、避險與快速布局。

另一方面，合晶（6182）成為21日量價榜中的異類，成交量12.74萬張排名第九，成交值165.66億元排名第十，但股價反而下跌3.7%，近6個交易日累計跌幅達31%，股價承壓。

整體來看，台股21日反彈已不再只是台積電單兵領漲，國巨爆量吸金、聯電量價雙榜、聯發科攻上漲停，顯示電子權值股開始出現資金回流跡象。不過，成交量結構仍由ETF與面板股占據主導，市場尚未完全回到全面追價行情，後續權值股能否持續帶量上攻，將成為反彈行情能否延續的關鍵。

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