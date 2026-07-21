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櫃買中心「國小版金融理財及永續教育分齡教案」暑期師資培訓課程開跑

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心「國小版金融理財及永續教育分齡教案」2026暑期教師培訓課程，歡迎全國國小教師報名參加。櫃買中心／提供
櫃買中心「國小版金融理財及永續教育分齡教案」2026暑期教師培訓課程，歡迎全國國小教師報名參加。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）深知將金融知識向下扎根，從小培養金融素養的重要性，於今年1月推出專為國小中、高年級學童量身打造的「國小版金融理財及永續教育分齡教案」，繼2月順利完成北中南三場師培課程後，將於8月3日、5日及6日再度舉辦三場免費暑期師培課程，即日起開放國小教師踴躍報名（網址：https://reurl.cc/RR1NXe）。

櫃買中心表示，本套教案採生活化設計，擺脫傳統說教，結合情境故事與互動教具，涵蓋消費、儲蓄、投資風險、金融工具、ESG永續及金融防詐騙等六大主題。透過生動有趣的互動教學，將抽象知識具體化，能有效激發學習動機。例如以購物遊戲引導孩子們分辨「想要」與「需要」，理解資源是有限的，並學會在預算限制下優先滿足生活「需要」（如食物），再評估購買「想要」（如漂亮衣服），讓學童在親身參與經濟決策的過程中，培養適度消費觀念，建立正確的資源分配與聰明消費素養。

為了落實普惠金融政策，並減輕老師的備課負擔，櫃買中心於官網提供完備的「數位教學寶庫」，包含教師手冊、教學簡報、學習單、教具圖樣及示範影片，皆開放免費下載（網址：https://www.tpex.org.tw/zh-tw/about/publication/lesson.html）。

為進一步貼近教學現場需求，本次師資培訓課程特別將六大主題精華濃縮於單堂課程中授課，現場將傳授專為教師設計的遊戲化教學活動簡報，幫助老師精準掌握上課節奏，同時搭配專屬學習單，作為評估學生學習成效的輔助工具。參與教師現場填寫問卷可免費獲得精美教具及教師手冊一份（每人限領一次）。一起陪伴孩子從生活中學理財、懂永續、防詐騙，共同翻轉數位時代的金融素養教育。

櫃買中心 永續

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