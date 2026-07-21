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法說會前行情大爆發！這二檔個股低檔黃金交叉訊號浮現 外資喊買

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股21日強彈大漲，一舉收復44K與季線兩道大關。中央社
台股21日強彈大漲，一舉收復44K與季線兩道大關。中央社

台股21日強彈大漲，一舉收復44K與季線兩道大關。盤面個股漲多跌少，其中尤以即將舉行法說的個股最為強勢，如將於31日舉行法說的聯發科（2454）亮燈強鎖漲停，將於30日舉行法說瑞昱（2379）也大漲6.2%。

聯發科21日股價開高震盪走高，午盤後即亮燈強鎖漲停，表現相當強勢亮眼，日K上呈現「破底翻」走勢。隨 MACD 綠色柱狀體開始收斂，KD 指標也低檔金叉向上，預示新一波多頭攻勢已悄然啟動。

外資伯恩斯坦（Bernstein）證券指出，由於 AI 需求與成長動能依然強勁，因此特別青睞聯發科，主因其在客製化 AI 晶片市場的市占率正快速擴張，因此給予「優於大盤」評等，目標價上看4,380元。

高盛證券則認為，聯發科自 2027 年起，AI 客製化晶片（ASIC）的成長動能大幅增強。因此將其 2027 年的 AI ASIC 營收預測由123 億美元大增至 203 億美元，占總營收約 49%。高盛建議「買進」聯發科，目標價更上看6,800元。

瑞昱股價自6月中下旬一度衝上970元歷史新高價後即拉回整理，直到21日強勢大漲，股價才算暫時止跌回穩。由於 MACD 目前仍處零軸之上，顯示趨勢仍偏多，加上 KD 指標也低檔金叉向上，預示後續股價還有上漲空間可期。

基本面部分，大和資本認為，這波潛在的回檔應屬於季節性修正，且市場已部分反映。持續看好瑞昱的結構性前景，因其受惠於無線與有線通訊領域升級至 Multi-G 頻寬的多年的升級周期，因此建議「買進」。

法說會 聯發科 瑞昱 台股

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