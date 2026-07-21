台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

台股21日受台積電（2330）強勢領軍激勵，大盤終場勁揚1,783.17點、漲幅4.2%，收44,232.87點，不僅改寫史上單日收盤最大漲點，也一舉收復5日線與季線。盤面呈現普漲格局，合計集中市場與櫃買市場，上漲家數達1,647家、下跌301家；漲停家數73家、跌停僅4家，多頭氣氛升溫。不過成交值縮減至8,356.24億元，三大法人合計買超164.07億元，外資仍站在賣方。

統計三大法人7月21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連13日賣超、再調節43.31億元，投信擴大買超172.32億元；自營商買超（合計）35.07億元，其中自營商（自行買賣）買超13.97億元、自營商（避險）買超21.1億元。

盤面上，權王台積電21日開高30元、以2,350元開出，盤中震盪走高，尾盤再急拉10元，終場收在2,410元，引領聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）同步收復5日線，其中鴻海更一舉站回月線，日月光投控（3711）也大漲6.03%，帶動電子權值股全面回神，並點燃千金股多頭攻勢。

45檔千金股中，穎崴（6515）、台光電（2383）、創意（3443）、聯發科、健策（3653）、印能科技（7734）、致茂（2360）、貿聯-KY（3665）、台燿（6274）等9檔同步亮燈漲停，股王信驊（5274）盤中亦一度攻上漲停，千金軍團合計貢獻大盤漲點逾1,200點，成為推升指數改寫歷史最大漲點的最大功臣。

先前跌深的記憶體、PCB及被動元件等電子族群也同步展開強勁反彈，資金明顯回流。其中，記憶體族群由青雲（5386）強攻漲停打前鋒，南亞科（2408）大漲6.3%、收392.5元，華邦電（2344）勁揚2.98%，收156元；群聯（8299）、宜鼎（5289）、創見（2451）、鈺創（5351）、威剛（3260）等同步走高。

PCB族群買盤同樣強勁，欣興（3037）、景碩（3189）、台光電、台虹（8039）、台燿盤中全數攻上漲停。

被動元件族群也擺脫近期修正陰霾，華容（5328）亮燈漲停，禾伸堂（3026）盤中多次觸及漲停，國巨*（2327）大漲6.35%，蜜望實（8043）、大毅（2478）等個股亦同步勁揚逾4%。