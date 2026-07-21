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台股多頭大反攻改寫史上最大漲點紀錄 一法則預告重啟攻勢機會75％

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股多頭反攻，改寫史上最大漲點紀錄。聯合報系資料照
台股多頭反攻，改寫史上最大漲點紀錄。聯合報系資料照

台北股市上演報復性大漲行情，21日加權股價指數暴漲1783點，改寫史上最大漲點紀錄，指數以4萬4232點作收，漲幅4.2％，成交量8356億元。分析師認為，台股進入強勢反彈階段，目前反彈的滿足點預計落在4萬5092點至4萬5830點之間。

富邦投顧董事長陳奕光分析支撐台股反彈的四大核心理由，一是跌幅過深，本身就是最大利多；二是融資餘額在短時間內大幅清洗，籌碼趨於乾淨；三是外資大幅回補空單7852口，「空單回補成為多方上攻的燃料」；四是季線維持上揚趨勢，為指數托底；再加上國家隊與投資投續進場護盤，提供強力的市場支撐。

陳奕光以三、五、十法則分析統計數據，跌破季線後3天內站回為假跌破，5天內站回為中性整理，超過10天則為短期熊市。

他指出，過去20年來，從2006年至2026年5千個交易日，大盤共有110次跌破季線，假跌破的次數有60次左右，亦即有超過半數跌破季線是假跌破，今年第1季跌破季線是3月31日，隔天直接站回季線，重返歷史新高；第二次就是上周7月17日跌破季線，下一個交易日7月20日還在季線之下，但21日即強力反彈站回季線。

陳奕光說，以三、五、十法則來看，季線假跌破後重啟漲勢的機率高達75％，認為現在應該是慢慢脫離破底危機。

不過，投資人須關注兩大指標，一是新台幣匯率32.432兌一美元價位不能貶破，二是外資空單不能再回補到8萬7千口之上，新台幣匯價及外資空單兩關卡正是對標台股這波下殺最低4萬1967點的位置，如果跌破，慎防再來回測低點。

台股 台北

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