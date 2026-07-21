AI 股反撲拉高台股收盤漲點、盤中漲點居史上第二 台積電收高90元

台股今（21）日收盤上漲1,783.17點，終場以44,232.87點作收，成交量8,356億元；台積電（2330）收盤價2,410元，上漲90元，漲幅3.88%。

台股迎來一波反彈，權值股中的AI相關概念股漲幅超過5%者達23檔，重新主導多頭走勢，大盤指數也一路開高走高收在最高點，接連突破43,000及44,000點關卡，站上5日及10日均線。先前跌深的國巨*（2327）及聯電（2303）等股再獲買盤湧進，呈現量價俱揚。

今日成交金額大且走高為：國巨、聯電、南亞科（2408）、聯發科（2454）、南亞、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）、日月光投控（3711）及欣興（3037）；成交金額大且疲軟者則為：中美晶（5483）、台勝科（3532）、合晶（6182）、環球晶（6488）、尖點（8021）、亞電（4939）、希華（2484）、京鼎（3413）及統一（1216）。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，台股這次修正主要集中於AI供應鏈相關族群，包括晶圓代工、ASIC設計、AI伺服器、先進封裝、散熱、高速傳輸及PCB等領域。由於台灣在全球AI產業鏈中扮演關鍵角色，涵蓋晶片製造、伺服器組裝及相關零組件供應，當全球資金降低科技股部位時，台股首當其衝受到影響。

面對這波市場震盪，儘管市場短期有雜音，但整體來看，晶圓代工龍頭大幅上修全年展望，同時大舉上修資本支出至600-640億美元，都顯示AI需求非常真實、強勁，客戶訂單能見度相當高。

蕭惠中表示，儘管近期市場氣氛變化快速，但產業狀況和中長線趨勢並未出現變化，目前沒有庫存堆積問題、沒有需求急凍現象，企業獲利亦無下修情況，台股依然充滿布局機會。實際上，不論是GPU或客製化晶片，對先進製程、先進封裝需求都十分強勁。

展望後市，蕭惠中表示，在美國雲端服務供應商（CSP）持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變，加上規格持續升級、新應用新技術不斷擴大，台股相關供應鏈訂單及營收動能強勁。整體基本面架構偏多，持續看好中長期投資機會。