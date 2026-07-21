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大盤強彈逾1,600點 立碁矽光子布局推進勁揚逾6%

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

台股21日擺脫近日回檔陰霾展現強勁反彈，加權指數大漲1,656.66點、衝上44,106.36點，LED封裝廠立碁（8111）股價隨大盤回溫，開盤開在44.95元後買盤湧入，最高觸及47.70元，終場上漲2.75元、收在47.00元，漲幅達6.21%，成交量1,004張，展現跌深反彈氣勢。

針對近期矽光子布局發展，立碁指出，公司聚焦單通道200G以上的高速矽光子光模組開發，旗下1.6T高速矽光子模組產品積極鎖定歐美大廠客戶進行布局。產品研發均嚴格遵循IEEE、OIF及MSA等國際光通訊產業規範，朝高速與低耗能方向邁進，未來將持續配合伺服器及交換器大廠進行驗證。

展望後續，立碁規劃9月將與工研院於國際半導體展（SEMICON Taiwan）共同設立展區，發表最新技術，11月更將移師荷蘭參展，大秀矽光子技術肌肉。隨高毛利產品第4季起小量出貨，明年第1季起進一步放量，可望帶動整體營運與獲利迎來收成期。

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