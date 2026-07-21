大盤強彈逾1,600點 立碁矽光子布局推進勁揚逾6%

伊朗革命衛隊周二發布聲明重申，荷莫茲海峽仍維持關閉，而由伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」也在周一宣布，對沙烏地阿拉伯實施海上禁運，並封鎖其運送石油進出的曼德海峽。地緣政治問題干擾加劇，而市場需求並未轉弱，貨櫃三雄21日同步大漲，萬海（2615）盤中漲約5%，長榮（2603）、陽明海運（2609）上漲4%。

2026-07-21 11:46