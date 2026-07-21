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台積電領漲！台股開高走高大漲逾1,600點 站上44K 並收復季線大關

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
今（21）日亞股尤其是韓股強彈，也激勵台股開高走高，盤中最高上漲1,665點至44,115點，收復季線大關。聯合報系資料照 林俊良
今（21）日亞股尤其是韓股強彈，也激勵台股開高走高，盤中最高上漲1,665點至44,115點，收復季線大關。聯合報系資料照 林俊良

美股四大指數昨（20）日跌多漲少，不過以費城半導體指數上漲0.6%最高，今（21）日亞股尤其是韓股強彈，也激勵台股開高走高，盤中最高上漲1,665點至44,115點，收復季線大關。台積電（2330）最高上漲80元至2,400元，領漲且率先站回季線之上。

法人指出，台股昨日延續上周五的極端去槓桿氛圍，盤面上演高達1,116點的劇烈洗盤。在台積電與鴻海（2317）等權值要角穩盤下，終場跌幅收斂至221點，收在42,449點，成交量維持1.04兆元高水位，顯示多空雙方正於低檔進行激烈的籌碼換手。

法人表示，台積電昨日終場逆勢上漲30元，成為撐盤的絕對主力，但其餘板塊幾乎全面遭遇沉重拋售，例如成熟製程、被動元件、ABF載板、記憶體及台塑四寶等。值得注意的是，AI供應鏈與高價股昨日盤中振幅多數超過10%，顯示市場資金對AI族群的追價動能已顯著降溫，正由過去的「全面追捧題材」轉為嚴格檢視「基本面與評價」的汰弱留強階段。

法人提醒，在短線波動率急遽放大、籌碼尚未完全沉澱之前，指數預期將維持劇烈震盪格局。操作上應嚴控整體部位槓桿，不宜於震盪中盲目摸底，後續需密切觀察外資現貨動向，以及大盤是否能拉出帶量長紅的實質止穩訊號，方具備重塑市場風險偏好的條件。

台積電 台股 美股

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台積電領軍反攻！記憶體、被動元件回神 台股早盤狂飆逾千點重返43K

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四大理由推升台股寫盤中第二大漲點 分析師喊買這些族群

台股21日強彈，大盤指數開高走高，一度衝達44,115.11點，大漲1,665.41點，改寫史上單日盤中第二大漲點，站上季線；證券分析師表示，台積電（2330）是最大功臣，擔綱台股「定海神針」要職，穩定軍心，加上融資清洗、外資期貨空單回補、亞股去槓桿近尾聲，都是加持大盤強漲的重要關鍵；分析師強調，可以開始布局搭上本波反彈列車。

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小姐姐知道上週直接刷新歷史最大跌點的紀錄，加上整週連跌好幾天，今天開盤後繼續深不見底，畫面看起來確實挺驚悚的！ 但小姐姐想提醒大家，別忘了今年以來我們到底漲了多少，不少基金或是ETF前面足足噴了100%是基本盤，甚至個股都是噴好幾倍的。 現在市場累了、適度修正個 20%，這在投資常態裡根本是再正常不過的健康操，大盤總要蹲下才能跳得更高。

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