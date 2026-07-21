台積電領漲！台股開高走高大漲逾1,600點 站上44K 並收復季線大關

美股四大指數昨（20）日跌多漲少，不過以費城半導體指數上漲0.6%最高，今（21）日亞股尤其是韓股強彈，也激勵台股開高走高，盤中最高上漲1,665點至44,115點，收復季線大關。台積電（2330）最高上漲80元至2,400元，領漲且率先站回季線之上。

法人指出，台股昨日延續上周五的極端去槓桿氛圍，盤面上演高達1,116點的劇烈洗盤。在台積電與鴻海（2317）等權值要角穩盤下，終場跌幅收斂至221點，收在42,449點，成交量維持1.04兆元高水位，顯示多空雙方正於低檔進行激烈的籌碼換手。

法人表示，台積電昨日終場逆勢上漲30元，成為撐盤的絕對主力，但其餘板塊幾乎全面遭遇沉重拋售，例如成熟製程、被動元件、ABF載板、記憶體及台塑四寶等。值得注意的是，AI供應鏈與高價股昨日盤中振幅多數超過10%，顯示市場資金對AI族群的追價動能已顯著降溫，正由過去的「全面追捧題材」轉為嚴格檢視「基本面與評價」的汰弱留強階段。

法人提醒，在短線波動率急遽放大、籌碼尚未完全沉澱之前，指數預期將維持劇烈震盪格局。操作上應嚴控整體部位槓桿，不宜於震盪中盲目摸底，後續需密切觀察外資現貨動向，以及大盤是否能拉出帶量長紅的實質止穩訊號，方具備重塑市場風險偏好的條件。