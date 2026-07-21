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四大理由推升台股寫盤中第二大漲點 分析師喊買這些族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

台股21日強彈，大盤指數開高走高，一度衝達44,115.11點，大漲1,665.41點，改寫史上單日盤中第二大漲點，站上季線；證券分析師表示，台積電（2330）是最大功臣，擔綱台股「定海神針」要職，穩定軍心，加上融資清洗、外資期貨空單回補、亞股去槓桿近尾聲，都是加持大盤強漲的重要關鍵；分析師強調，可以開始布局搭上本波反彈列車。

台股早盤以42,566.93點開高後走高，台積電率先表態，早盤以2,350元開出，一開盤就收復季線，一度衝達2,400元，順勢站回5日線，盤中漲幅逾3%，台積電強漲領軍電子權值股漲勢，千金股紛紛回神，在貢獻大盤漲點前20名中占了12檔，合計推升指數約千點，為多頭反攻最大火力，盤中衝達44,115.11點，大漲1,665.41點，改寫史上單日盤中第二大漲點。

證券分析師張陳浩表示，台積電率先表態，領先大盤收復季線，是大盤反彈的第一功臣，可以說是台股的「定海神針」，穩定軍心，也是因為台積電強漲，讓大盤有了開高走高的底氣；另外，推升大盤反彈的因素還包括融資浮額清洗告一段落，融資減少之外，外資期貨空單也回神。

張陳浩說，亞股去槓桿接近尾聲，也助攻大盤指數上衝；張陳浩認為，大盤指數站上季線，本波反彈應不易再破底，但預期在7月底到8月中，可能再出現修正的走勢，之後將一路向北，10月中台積電法說會前有機會再創高。

張陳浩強調，可以開始布局，買進首選中，看好台積電、聯電（2303）；ABF四雄，欣興（3037）、南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）；CCL的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）；DRAM的南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電（6770）；還有台積電設備股的萬潤（6187）、辛耘（3583）、弘塑（3131）等。

台股 亞股 台積電

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