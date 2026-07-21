台股反攻43K、44K 兩大關！聯發科、台光電等千金軍團強勢攻漲停

台股盤中高檔震盪，盤中連續衝破43K、44K兩大關卡，一度大漲逾1,660點，多頭買盤緊扣基本面，資金也流向高評價、高獲利能見度的「千金股」集中，帶動多檔千金軍團呈現強勢攻堅漲停。

截至午盤12點半，根據最新盤中走勢，千金股幾乎呈強勢上漲態勢，其中又以電子組件與半導體族群最為亮眼，多檔指標股同步噴發，包括：銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）盤中展現極強爆發力，大漲435元，股價強勢挺進至4,830元；台燿（6274）亦不遑多讓，盤中大漲110元，股價來到1,235元，雙雙成為盤面上極具指標性的強勢族群。

創意（3443）盤中大漲370元，股價攀升至4,115元；IC 設計龍頭聯發科（2454）隨後同步向上攻堅，大漲330元，股價來到3,670元；半導體封裝設備大廠印能科技（7734）亦展現強勁買氣，上漲280元，股價衝上3,115元；連接器大廠貿聯-KY（3665）盤中漲勢犀利，大漲180元，股價一舉攻上2,000元大關，展現強烈吸金效應，皆紛紛強勢攻漲停。

展望後市，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，在美國雲端服務供應商(CSP)持續擴大資本支出帶動下，整體產業趨勢並未改變，加上規格持續升級、新應用新技術不斷擴大，台股相關供應鏈訂單及營收動能強勁。整體基本面架構偏多，團隊持續看好中長期投資機會。

蕭惠中分析，近期台股主要受到國際科技股回檔影響，電子權值股全面承壓。全球晶圓代工龍頭近日舉行法說會，雖然第2季財報亮眼，但市場關注公司預估第3季毛利率未達市場樂觀期待，引發失望情緒，加上近期美國科技股回檔整理、韓國股市去槓桿狀況嚴峻，都使盤勢波動加劇。