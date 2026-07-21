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AI 競爭競爭激烈 定期定額長期投資不用賭單家
AI競賽競爭激烈，法人指出，投資人很難判斷AI最終贏家是誰。與其押注個股，不如以定期定額且長期投資科技股方式，來參與AI演變，除了不需費時追蹤科技脈動、誰的AI更強外，還能坐享長線科技發展帶來的投資利基。
富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯表示，儘管宏觀經濟情勢不確定性仍存，但企業的資訊科技投資仍具韌性，AI基礎設施與提升生產力的AI應用仍是企業優先考量。
與此同時，柯堤斯表示，隨客戶加速建置與部署AI模型，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個AI生態系的成長。由於AI資本支出最大的企業擁有強勁現金流量，財務槓桿仍處於相當可控的水準，合理預期當前的AI投資趨勢依然可持續。
富蘭克林投顧指出，科技股波動度向來偏高，但卻也是最具創新的領域，讓投資人既著迷又害怕，但透過定期定額且長期投資可幫助平均投資成本，進而受惠於長期科技趨勢。
富蘭克林投顧表示，根據統計，在1971年2月至2026年6月，任意期間定期定額投資那斯達克指數，三年平均報酬約20.9%，上漲機率超過八成，顯示投資科技股的良好策略是定期定額且長抱科技股。投資人不需持續追蹤科技脈動，就可坐享長線科技發展帶來的好處。
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