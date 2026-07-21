台積電領軍台股狂飆1,602點寫歷史第五大漲點！「這族群」貢獻逾千點
台股21日強勢反攻，在台積電（2330）領軍下，集中市場指數盤中狂飆1,602.67點，改寫史上單日盤中第五大漲點！沉寂多日的千金股紛紛回神，盤中一度湧現49檔千金股，貢獻大盤漲點前20名中占12檔，合計推升指數約千點，成為多頭反攻最大火力來源。
台積電早盤開高30元、報2,350元，盤中最高攻至2,400元，重新站回5日線，帶動電子權值股翻揚。台股今日開高117.23點、報42,566.93點後，買盤持續湧入，指數最高衝上44,052.37點，大漲1,602.67點，創下單日盤中漲點史上第五大紀錄，市場信心明顯回溫。
隨著權王、股王同步強彈，高價股族群成為盤面最強攻擊部隊。千金股早盤一度達49檔，雖然沛爾生醫-創（6949）、萬潤（6187）、旭隼（6409）、高力（8996）未能守穩千元大關，但盤中仍維持45檔千金股，顯示資金快速回流高價電子股。
其中，台燿（6274）與貿聯-KY（3665）雙雙亮燈漲停，成為千金軍團領漲指標。貿聯-KY股價重返2,000元關卡，同步站回短期均線；台燿漲停至4,830元，收復5日線。印能科技（7734）也攻上漲停價3,115元，重新站回短均線之上，展現AI供應鏈買盤回籠力道。
股王信驊（5274）盤中亮燈漲停達14,205元，股價重返14,000元大關並站回10日線；致茂（2360）亮燈漲停，重新站上2,000元關卡；聯發科（2454）盤中大漲逾8%，成功收復5日線，AI、高速運算相關高價股同步獲得資金青睞。
此外，穎崴（6515）、鴻勁（7769）、緯穎（6669）、創意（3443）、健策（3653）、奇鋐（3017）、新代（7750）、嘉澤（3533）、台達電（2308）、富世達（6805）、南電（8046）、雍智科技（6683）、勤誠（8210）等千金股也全面走強，多數盤中漲幅超過半根漲停板，成為推升台股強彈的重要力量。
值得注意的是，今日盤中貢獻大盤漲點前20名個股中，千金股就占12檔，合計貢獻指數超過1,000點。其中台積電單檔貢獻一度達約620點，聯發科、台達電與台光電（2383）合計貢獻近300點，顯示千金股已重新成為台股反攻核心，也反映市場資金重新聚焦AI、高速運算與半導體供應鏈。
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