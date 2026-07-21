台積電領軍台股狂飆1,602點寫歷史第五大漲點！「這族群」貢獻逾千點

小姐姐知道上週直接刷新歷史最大跌點的紀錄，加上整週連跌好幾天，今天開盤後繼續深不見底，畫面看起來確實挺驚悚的！ 但小姐姐想提醒大家，別忘了今年以來我們到底漲了多少，不少基金或是ETF前面足足噴了100%是基本盤，甚至個股都是噴好幾倍的。 現在市場累了、適度修正個 20%，這在投資常態裡根本是再正常不過的健康操，大盤總要蹲下才能跳得更高。

2026-07-21 10:55