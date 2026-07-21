快訊

搭高鐵出站被攔下！她在月台等朋友3.5小時 差點被罰2500元

陽明交大教授狂砍連襟致死 據傳凶嫌自述有「幻聽幻覺、意識干擾」

謝賢部分遺產「林青霞託管」？官方影迷會吐真相

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍台股狂飆1,602點寫歷史第五大漲點！「這族群」貢獻逾千點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台積電。（路透） 路透通訊社
台積電。（路透） 路透通訊社

台股21日強勢反攻，在台積電（2330）領軍下，集中市場指數盤中狂飆1,602.67點，改寫史上單日盤中第五大漲點！沉寂多日的千金股紛紛回神，盤中一度湧現49檔千金股，貢獻大盤漲點前20名中占12檔，合計推升指數約千點，成為多頭反攻最大火力來源。

台積電早盤開高30元、報2,350元，盤中最高攻至2,400元，重新站回5日線，帶動電子權值股翻揚。台股今日開高117.23點、報42,566.93點後，買盤持續湧入，指數最高衝上44,052.37點，大漲1,602.67點，創下單日盤中漲點史上第五大紀錄，市場信心明顯回溫。

隨著權王、股王同步強彈，高價股族群成為盤面最強攻擊部隊。千金股早盤一度達49檔，雖然沛爾生醫-創（6949）、萬潤（6187）、旭隼（6409）、高力（8996）未能守穩千元大關，但盤中仍維持45檔千金股，顯示資金快速回流高價電子股。

其中，台燿（6274）與貿聯-KY（3665）雙雙亮燈漲停，成為千金軍團領漲指標。貿聯-KY股價重返2,000元關卡，同步站回短期均線；台燿漲停至4,830元，收復5日線。印能科技（7734）也攻上漲停價3,115元，重新站回短均線之上，展現AI供應鏈買盤回籠力道。

股王信驊（5274）盤中亮燈漲停達14,205元，股價重返14,000元大關並站回10日線；致茂（2360）亮燈漲停，重新站上2,000元關卡；聯發科（2454）盤中大漲逾8%，成功收復5日線，AI、高速運算相關高價股同步獲得資金青睞。

此外，穎崴（6515）、鴻勁（7769）、緯穎（6669）、創意（3443）、健策（3653）、奇鋐（3017）、新代（7750）、嘉澤（3533）、台達電（2308）、富世達（6805）、南電（8046）、雍智科技（6683）、勤誠（8210）等千金股也全面走強，多數盤中漲幅超過半根漲停板，成為推升台股強彈的重要力量。

值得注意的是，今日盤中貢獻大盤漲點前20名個股中，千金股就占12檔，合計貢獻指數超過1,000點。其中台積電單檔貢獻一度達約620點，聯發科、台達電與台光電（2383）合計貢獻近300點，顯示千金股已重新成為台股反攻核心，也反映市場資金重新聚焦AI、高速運算與半導體供應鏈。

台積電 台股 千金股

延伸閱讀

台積電領軍反攻！記憶體、被動元件回神 台股早盤狂飆逾千點重返43K

台股強彈逾千點 PCB、載板股領軍 四大指標股齊噴

台股高低落差1,116點！這幾檔千金股逆勢走強

台股強震逾1,100點！AI高價股爆劇烈換手 資金轉向「下一戰場」

相關新聞

台積電領軍台股狂飆1,602點寫歷史第五大漲點！「這族群」貢獻逾千點

台股21日強勢反攻，在台積電（2330）領軍下，集中市場指數盤中狂飆1,602.67點，改寫史上單日盤中第五大漲點！沉寂多日的千金股紛紛回神，盤中一度湧現49檔千金股，貢獻大盤漲點前20名中占12檔，合計推升指數約千點，成為多頭反攻最大火力來源。

台積電領軍反攻！記憶體、被動元件回神 台股早盤狂飆逾千點重返43K

美股周一僅費半體指數逆勢收漲0.6%，台積電（2330）ADR反彈0.99%，激勵台指期夜盤上漲317點。台股21日展開強勁反攻，8月台指期率先大漲635點、報43,297點，集中市場指數隨後開高117.23點、報42,566.93點。

四大理由推升台股寫盤中第二大漲點 分析師喊買這些族群

台股21日強彈，大盤指數開高走高，一度衝達44,115.11點，大漲1,665.41點，改寫史上單日盤中第二大漲點，站上季線；證券分析師表示，台積電（2330）是最大功臣，擔綱台股「定海神針」要職，穩定軍心，加上融資清洗、外資期貨空單回補、亞股去槓桿近尾聲，都是加持大盤強漲的重要關鍵；分析師強調，可以開始布局搭上本波反彈列車。

台股反攻43K、44K 兩大關！聯發科、台光電等千金軍團強勢攻漲停

台股盤中高檔震盪，盤中連續衝破43K、44K兩大關卡，一度大漲逾1,660點，多頭買盤緊扣基本面，資金也流向高評價、高獲利能見度的「千金股」集中，帶動多檔千金軍團呈現強勢攻堅漲停。

台股天天千點漲跌...先暫緩存股？詹璇依喊話「維持紀律才能贏」：回頭看哪次沒再創新高

小姐姐知道上週直接刷新歷史最大跌點的紀錄，加上整週連跌好幾天，今天開盤後繼續深不見底，畫面看起來確實挺驚悚的！ 但小姐姐想提醒大家，別忘了今年以來我們到底漲了多少，不少基金或是ETF前面足足噴了100%是基本盤，甚至個股都是噴好幾倍的。 現在市場累了、適度修正個 20%，這在投資常態裡根本是再正常不過的健康操，大盤總要蹲下才能跳得更高。

台股強彈逾千點 PCB、載板股領軍 四大指標股齊噴

台股今（21）日早盤大漲超過千點，電子權值股領軍收復失土，資金也快速回流跌深的半導體供應鏈。其中，PCB及IC載板族群獲得買盤大力按讚，景碩（3189）亮燈漲停，欣興（3037）、南電（8046）同步強攻，成為今日盤面反彈焦點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。