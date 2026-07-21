無人機題材加持 漢翔漲停領軍高飛、這幾檔軍工股齊亮燈

「國防自主無人載具採購特別條例草案」加持，無人機題材高飛，漢翔（2634）21日開低後走高，盤中衝上漲停71.5元鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.5萬張，亞航（2630）、晟田（4541）、寶一（8222）、龍德造船（6753）、和成（1810）、事欣科（4916）、融程電（3416）等軍工股也同步亮燈漲停。

立法院經濟、外交國防、財政三委員會已在7月16日聯席會議，審查「四版本無人機條例草案」並進行詢答，因還存有不同意見，決議擇期再審；經濟部指出，預期在2030年無人載具產值可達400億元，有關訂定國產化比例部分，小型無人機國產化比例約七成、中型約六成及大型約三成，目標打造台灣成為無人機民主供應鏈的亞太中心。

漢翔積極布局無人機，除了開發「無人機偵測與干擾」反制系統，也成功開發一款具備AI自主飛行能力的無人機，可以隨時上市。法人指出，觀察國內無人機供應鏈，在中大型濱海監偵型無人機部分，漢翔具有民用飛機零組件製造經驗，將取得領先優勢。

和成近期切入的無人載具產業，目前有配合客戶做無人載具的外殼研發設計，惟當前僅在小量試單階段，預期今年不會量產，不過在政府積極推動無人載具國產化之下，看好未來相關軍工領域的發展潛力。

台股21日強漲，在漢翔領軍下，無人機、軍工股也是盤面上的熱點，漢翔早盤以63.8元開低，一度下滑至62.6元， 隨後往上升衝上漲停71.5元鎖死，排隊買單超過1.5萬張，股價追平歷史高價。

和成也是開低走高翻紅衝上漲停31.05元鎖死，市價及漲停排隊買單超過6,600張；龍德造船開高後亮燈漲停，衝達153元；亞航、晟田、寶一、事欣科、融程電等也同步亮燈。