台股天天千點漲跌...先暫緩存股？詹璇依喊話「維持紀律才能贏」：回頭看哪次沒再創新高

小姐姐知道上週直接刷新歷史最大跌點的紀錄，加上整週連跌好幾天，今天開盤後繼續深不見底，畫面看起來確實挺驚悚的！

但小姐姐想提醒大家，別忘了今年以來我們到底漲了多少，不少基金或是ETF前面足足噴了100%是基本盤，甚至個股都是噴好幾倍的。

現在市場累了、適度修正個 20%，這在投資常態裡根本是再正常不過的健康操，大盤總要蹲下才能跳得更高。

想告訴各位、台股基本面完全沒變，現在改變的只是大家的集體血壓和恐慌情緒。

雖然外資短線的空單水位還是很高，擺明了就是要繼續洗盤，甚至一路震盪到九月底都有可能。

但我們都沒有水晶球，沒有人能精準通靈到什麼時候是最低點，我們能做的，就是保持氣定神閒，留在場上維持扣款紀律。

回頭看看 2020、2022 甚至 2024 年，哪一次大跌大家不是嚇得要死？但最後市場都默默走回來、甚至再創新高。

相信等到風雨過去，回頭看著照片裡這道彩虹，未來的你絕對會非常感謝現在這個頂住壓力、堅持扣款的自己。

底氣在，我們就在，跟著經理人挑選的好公司一起堅持下去，小姐姐陪大家一起站到最後！

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