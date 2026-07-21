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台股強彈逾千點 PCB、載板股領軍 四大指標股齊噴
台股今（21）日早盤大漲超過千點，電子權值股領軍收復失土，資金也快速回流跌深的半導體供應鏈。其中，PCB及IC載板族群獲得買盤大力按讚，景碩（3189）亮燈漲停，欣興（3037）、南電（8046）同步強攻，成為今日盤面反彈焦點。
載板三雄中，景碩盤中來到746元，上漲67元；欣興大漲72元至822元，漲幅9.6%；南電上漲80元至1,185元，漲幅7.24%。PCB龍頭臻鼎-KY（4958）也上漲16元至494元，漲幅3.34%，族群買氣全面回溫。
PCB及載板股強勢反攻，除了受惠大盤跌深反彈，也反映市場持續看好AI伺服器、GPU、ASIC及通用型伺服器需求。隨晶片運算效能提升、封裝尺寸放大，對高階PCB與ABF載板的面積、層數及規格要求同步增加，帶動市場預期產業供需將維持吃緊，報價上漲動能可望延續至下半年。
法人近期也陸續上調載板廠獲利預估及目標價，主要看好產能利用率回升、產品組合改善及漲價效益逐步反映。儘管相關個股先前受到台股重挫拖累，今日隨市場恐慌情緒降溫，資金率先回補基本面及產業能見度較強的PCB、載板族群，推升多檔指標股盤中大幅反彈。
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