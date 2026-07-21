台積電領軍反攻！記憶體、被動元件回神 台股早盤狂飆逾千點重返43K

美股周一僅費半體指數逆勢收漲0.6%，台積電（2330）ADR反彈0.99%，激勵台指期夜盤上漲317點。台股21日展開強勁反攻，8月台指期率先大漲635點、報43,297點，集中市場指數隨後開高117.23點、報42,566.93點。

在台積電領軍五大權值股全面走強，台光電（2383）、欣興（3037）、南亞（1303）、智邦（2345）、南亞科（2408）等電子權值要角同步上漲，記憶體、被動元件族群也回神帶動下，大盤漲點迅速擴大至逾1,000點，重新站回43,000點整數關卡，並逼近43,500點城池。盤面上，聯電（2303）、群創（3481）及群益臺灣加權正2（00685L）交投最為熱絡。

惟在中東地緣政治風險未解、AI財報考驗將至下，權值股能否延續反攻力道，以及43,000點整數關卡是否站穩，仍是今日盤面觀察焦點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高30元、報2,350元，台達電（2308）開1,735元、鴻海（2317）開238元、聯發科（2454）開3,435元、日月光投控（3711）開610元。

類股方面，電子零組件、油電燃氣、塑膠、光電等漲幅居前，綠能環保、百貨等相對疲弱。

回顧台股20日表現，集中市場指數下跌221.57點、收42,449.7點，成交值9,838.63億元。三大法人買超21.74億元，包括外資賣超60.84億元、投信買超163.22億元、自營商賣超80.64億元。

法人指出，台股跌破季線後，5日、10日及月線同步下彎，短線仍處整理格局，預估本週指數將於41,000至44,000點區間震盪。國際股市去槓桿與程式交易加劇波動，建議降低槓桿、勿急於搶短，留意個股落底訊號，資金可優先布局高配息及具穩定現金流的防禦型族群。