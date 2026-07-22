美股多收跌費半逆勢漲 投顧看台股持續震盪

中東緊張局勢升溫，美股20日多收跌，不過費城半導體指數逆勢上漲0.6%，台指期夜盤上漲317點，台積電ADR上漲約1%。投顧指出，市場對台股跌深反彈有期待，但中小型股仍面臨停損與融資減碼壓力，盤勢震盪恐持續。

投顧指出，本週市場持續關注美國科技大廠包括Alphabet、特斯拉及英特爾財報、台灣6月外銷訂單等數據，將牽動AI及半導體族群走勢。

美國與伊朗戰火升溫並推高國際油價之際，華爾街股市20日早盤漲勢收斂，主要指數終場大多轉為下跌。道瓊工業指數下挫307.16點或0.59%，收51839.26點；標準普爾500指數小跌14.41點或0.19%，收7443.28點；那斯達克指數小挫12.17點或0.05%，收25508.07點；費城半導體指數上漲69.96點或0.60%，收11743.85點。

台股20日高低震盪逾1100點，終場下跌221.57點，收在42449.70點。三大法人合計買超台股新台幣5億元，其中自營商賣超80.64億元，投信買超146.48億元，外資賣超60.84億元。外資連續12個交易日賣超，但減碼力道大幅減弱，主要調節市值型ETF、金融類股。

據台灣證券交易所資料，外資單日賣超前3名中，元大台灣50（0050）以9.73萬張高居榜首，主動統一升級50（00403A）以6.52萬張居次，台新新光金以6.31萬張排第3名。

外資買超前3名依序為群創、玉山金、主動元大AI新經濟（00990A）。