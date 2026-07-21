台股上沖下洗 內資穩盤 法人：大盤有望築底反彈

台股昨（20）日開盤上沖下洗，高低震盪達1,116點，靠內資進場穩盤，包括投信已連19買，自營商自行買賣也由賣轉買，指數一度回到「43K」之上，終場小跌0.5%。法人指出，這波主要是漲多籌碼面及乖離的修正，若能止穩並回到季線之上，有機會築底醞釀反彈。

三大法人相較於上周五狂賣2,631.4億元，昨轉為買超21.7億元，其中代表廣大投資散戶資金的投信昨買超金額擴大至163.2億元，較上周五增1.2倍，且為連19日買超，累計買超金額達2,038.5億元；自營商雖賣超80.6億元，但自行買賣部位已由賣轉買5.6億元。

外資仍續賣超60.8億元，但相較上周五的1,883.1億元，賣壓明顯減輕，連12賣，累計賣超6,478.6億元；期貨淨空單亦大減7,852口至78,337口。八大公股行庫小幅賣超1.1億元，不過上周五大買468億元。

加權指數昨盤中跌破前波低點42,006點，最低見到41,967點、跌703點，終場下跌221點收42,449點，成交量縮至1.04兆元。

台積電昨扮演大盤中流砥柱，股價最高上漲55元至2,345元，且一直維持在平盤之上，終場漲30元收2,320元，可惜成熟製程晶圓代工、被動元件、高價股賣壓依然沉重。

中國信託投顧總經理陳柏州指出，昨日盤面可看出多方試圖抵抗，外資賣壓也大幅收斂。可惜仍有逢彈減碼賣壓，市場氛圍仍偏空。目前來看，止跌訊號尚不明確。

台新投顧總經理黃文清表示，這波回檔主要是修正過大的乖離率，但因為指數跌破季線，接下來整理的時間可能會長一點。

展望後市，陳柏州表示，止跌訊號有四，一，費城半導體指數、韓股要先止穩；二，技術面不宜再破底，先量縮整理；三，新台幣若能止貶回穩，可減輕資金抽離壓力；四是融資餘額，上周五減少276億元，昨再減189億元至5,690億元，但還不夠，最好降至5,200至5,300億元、之前42K時的融資水位，會相對安全。此外，加權指數目前跌破季線，若能回到季線之上，將有助築底醞釀反彈。