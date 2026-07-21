外資連四周賣韓、台股 大盤漲幅縮水至54%、46%

南韓股市受晶片股重挫拖累，觸發今年第八次融斷機制，恐慌蔓延，外資連續四周賣超台、韓等新興亞股。今年以來，在新興亞股，台股遭外資賣超金額僅次於南韓。韓股及台股最近高檔震盪，今年以來漲幅縮水到54.6%、46.5%，但在全球主要股市中名列前茅，法人密切關注美國重量級科技股財報。

今年以來，外資在新興亞股中只買超泰國，金額累積到21.4億美元，賣超則以對南韓賣超1,029.5億美元最多，其次是賣超台股389.3億美元、印度的275.2億美元；主要新興亞股以以韓、台漲最多，再來是泰國漲30.6%，但印尼跌28%最弱。

中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，韓股、台股及美國半導體類股上半年領漲，7月成為主要重災區。其中，韓股跌幅近30%、費城半導體指數跌超過20%，雙雙跌入所謂技術性熊市，台股也從高檔修正近15%。短線操作上宜適度降低風險部位，長線投資人則可開始留意本益比低的跌深績優股。

主動安聯台灣（00993A）經理人施政廷指出，短期市場情緒可能仍受全球科技股走勢影響，但從產業角度來看，對台股中長期展望仍偏樂觀正向。在操作上，00993A持續以AI相關產業鏈為核心，聚焦高成長企業，聚焦半導體、電子零組件等。

近期全球以AI為主的科技股回檔，而印度因缺少AI題材，較不受科技股賣壓影響，7月來逆勢上漲2.1%，在全球主要股市中表現居前，也是外資7月以來在新興亞股買超最多的市場。群益印度中小基金經理人向思穎表示，印度落後補漲空間大，且此時AI族群波動加劇，布局印度股市可適度分散集中風險，有利投組表現。

越南股市上周收黑，今年以來轉為負報酬。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期越南股市持續橫盤整理，主要是因為市場消息真空，無顯著題材，加上地緣政治風險攀升，量能銳減。資金傾向在場邊觀望，靜待政策利多及買盤發酵。