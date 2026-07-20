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台股崩逾3,000點後該買還是賣？法人這樣說

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
加權指數7月來下跌逾7%，櫃買指數下跌13.6%，市場擔憂情緒漸濃。聯合報系資料照
加權指數7月來下跌逾7%，櫃買指數下跌13.6%，市場擔憂情緒漸濃。聯合報系資料照

加權指數7月來下跌逾7%，櫃買指數下跌13.6%，市場擔憂情緒漸濃，兆豐投顧董事長李秀利20日出席臺灣證券交易所與投信及證券商聯合主辦的2026年度投資講座，恰逢台股劇烈震盪，她也再次強調這不是AI泡破，並且重申適時停利、彈性靈活操作的重要。

針對這波跌勢，原因並不是基本面轉變，而是漲多修正、De-rating、市場沒信心、去槓桿、外資提款等多重因素，而槓桿交易也讓修正來的急且快，加權指數回測季線、櫃買指數回測半年線，目前大盤修正與半年線的乖離是可以預期的，尚不排除回測半年線的可能性存在，但是修正不代表行情就此結束。

台灣在AI帶動下，GDP持續成長，預估今年上市櫃獲利介於6-7兆元間，基本面將支撐台股走勢，且研判聯準會升息機會並不高，因此，下半年預計仍是走創高震盪格局，指標股如三星（Samsung）、美光（Micron）、台積電（2330）、英特爾（Intel）等都持續擴廠和投入資本支出，並不會因為短線行情波動就停止，AI趨勢仍持續進行中，可關注半導體高階製程、檢測、CCL、光通、光纖、矽光FA、能源電力、航太低軌、記憶體等趨勢受惠股。

從今年最強的費城半導體指數、韓股這波修正幅度約18-19%來看，台股這波跌幅其實不算多，急跌後也有伴隨著反彈機會，短期的關觀察指標就是費半、三星、SK海力士（SK Hynix）是否打底止穩，以及台股的籌碼面、融資變化、遇利空是否不跌；中長期來說，9月的川習會和聯準會，甚至接下來的美國期中選舉都將牽動行情走向。

在現階段的操作上，投資的第一性原理就是控制風險、紀律操作，停利賣股永遠不會錯；至於此際要不要賣股，取決於投資人本身持有現股的成本和還有多少現金；滿手現股的投資人，則建議汰弱留強，如今已經錯失最佳停利時機，若手中持有的是績優趨勢股，仍可以續抱；不要輕易進場接刀，可待止跌訊號出現再擇優布局，並留意基本面以及估值進行評斷。

台股 櫃買指數 聯準會

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