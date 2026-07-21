聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／AI產業鏈 長線布局

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

受惠AI需求持續擴張，出口及上市櫃公司營收維持高檔成長，半導體、PCB、高速傳輸、散熱、光通訊及電源管理等供應鏈接單能見度持續提升。隨GB300平台將於下半年陸續出貨，並開始為下一世代Vera Rubin平台預作準備，市場資金已逐步由單一權值股擴散至AI基礎建設相關族群。

近期記憶體類股雖出現明顯修正，主要反映市場對短期評價的調整，而非AI對HBM需求轉弱。反而有部分基本面持續改善的公司已逐漸浮現中長期投資價值。

展望後市，台股雖已位處相對高檔，短線不排除出現震盪，但從企業獲利、AI資本支出及出口動能來看，景氣循環仍處於擴張階段。在大型雲端服務商尚未調降資本支出之前，台灣半導體供應鏈仍將是全球資金配置的重要核心。

投資建議

近期市場波動主要來自評價修正及市場情緒變化，而非AI基本面出現改變。隨第2季財報持續公布，市場焦點將重新回到企業獲利與未來展望，只要大型科技公司資本支出維持成長，AI產業鏈仍具備長線投資價值。建議投資人採取逢回布局策略，優先布局具有技術門檻、訂單能見度高及受惠AI長期趨勢的核心供應鏈。

半導體 出口

延伸閱讀

AI鏈多頭格局可望延續 美股ETF買氣不墜

高含「積」ETF 長線俏 0052、0050、006208等掌握成長契機

科技股 長線趨勢向上

台股短線震盪 法人建議分批布局 著眼後市反彈及長期多頭行情

相關新聞

盤後鉅額交易驚見4家金控「三漲停一跌停」 亮綠燈暗藏法人節稅玄機

金融股21日盤後鉅額交易市場出現極端分化的罕見景象，富邦金（2881）、國泰金（2882）與凱基金（2883）聯袂出現「漲停價」配對成交，唯獨21日除息的元大金（2885）爆出高達600張的「跌停價」配對交易，引發市場關注。

日廠獨大時代終結？外資驚爆這兩家台廠BBU逆襲 有望搶奪松下市占

花旗證券近日舉辦一場聯合投資人電話會議，討論BBU（電池備援模組）產業的發展趨勢。花旗指出，台系BBU廠順達（3211）、AES-KY（6781）有機會從日廠手中搶奪市占，因此均建議「買進」，目標價分別上看800元及1,680元。

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

台股21日受台積電（2330）強勢領軍激勵，大盤終場勁揚1,783.17點、漲幅4.2%，收44,232.87點，不僅改寫史上單日收盤最大漲點，也一舉收復5日線與季線。盤面呈現普漲格局，合計集中市場與櫃買市場，上漲家數達1,647家、下跌301家；漲停家數73家、跌停僅4家，多頭氣氛升溫。不過成交值縮減至8,356.24億元，三大法人合計買超164.07億元，外資仍站在賣方。

台積電不再獨撐！國巨成交值衝第二、聯電量價雙料季軍 聯發科攻漲停

台股21日迎來強勢反攻，在權王台積電（2330）領軍下，大盤終場狂飆1,783.17點、漲幅4.2%，收44,232.87點，不僅改寫史上單日最大收盤漲點紀錄，也一舉收復5日線與季線。雖然成交值收斂至8,356.24億元，但資金明顯回流電子權值股。觀察21日成交值與成交量排行榜，台積電不再單獨撐盤，國巨*（2327）、聯電（2303）、聯發科（2454）同步成為盤面焦點。

法說會前行情大爆發！這二檔個股低檔黃金交叉訊號浮現 外資喊買

台股21日強彈大漲，一舉收復44K與季線兩道大關。盤面個股漲多跌少，其中尤以即將舉行法說的個股最為強勢，如將於31日舉行法說的聯發科（2454）亮燈強鎖漲停，將於30日舉行法說瑞昱（2379）也大漲6.2%。

AI權值、ETF零股 人氣旺

台股昨（21）日強勢反攻，AI權值股領軍及市場信心回溫帶動，終場大漲1,783點，史上單日最大漲點，盤面人氣回籠，不僅權值股強勢表態，零股市場交易也明顯升溫，投資人積極進場布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。