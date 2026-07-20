華新科股價腰斬遭二次處置 台達電、大立光、禾伸堂等25檔列入注意股

臺灣證券交易所20日公告，被動元件大廠華新科（2492）因股價波動劇烈，最近六個營業日累積收盤價跌幅高達49.47％，且起迄兩日價差達142元，已達公布注意交易資訊標準。由於華新科已連續三次觸及注意標準，且於最近三十個營業日內曾發布過處置資訊，因此將於21日起至8月3日止，祭出更嚴厲的「第二次處置措施」，改以人工管制約每20分鐘撮合一次，並採取全額預收款券機制。

除了華新科遭到重罰，證交所也同步公布了另外25檔注意股名單。權值股與高價股方面，包括大立光（3008）、台達電（2308）及台塑化（6505）均在列；電子與被動元件族群則有禾伸堂（3026）、日電貿（3090）、欣興（3037）、臻鼎-KY（4958）、聯茂（6213）與南電（8046）等多檔權值指標。

其餘被列入注意股票的還包括中福（1435）、日馳（1526）、強茂（2481）、百容（2483）、聯鈞（3450）、榮科（4989）、鈺邦（6449）、達發（6526）、邁科（6831）、昇陽半導體（8028）、雷虎（8033）；以及聯發科統一（038321）、臺股指富邦（049670）、台玻凱基（049899）、亞航國泰（050307）等權證。

法人提醒，20日高達26檔標的觸及處置與注意標準，顯示短線市場波動劇烈，投資人操作時應密切注意公開資訊觀測站之最新財務業務狀況，審慎評估交易風險。