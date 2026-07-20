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外資驚爆高階CCL將掀第二波漲價潮 點名兩大台廠目標價狂飆逾50%

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

高盛證券在最新釋出的「台灣銅箔基板（CCL）產業」報告中指出，繼4月高階CCL進行第一波漲價後，由於AI客戶對獲取更多高品質CCL供應展現出更強烈的需求與渴望，因此預期第3季季底將二度調價，漲幅約為10%-15%。

隨AI需求爆發、兩輪漲價效應、及產品組合優化，高盛預期CCL廠毛利率與獲利表現將大幅優於市場預期，因而按讚看好，大升台光電（2383）、台燿（6274）目標價至9,500元及2,860元，調幅分別達58.3%、51.5%，均建議「買進」。

高盛科技產業分析師王冠詔指出，繼4月第一波高階CCL漲價後，預期關鍵的AI、高階CCL廠商從第2季起至第4季，將迎來強勁的毛利率擴張，季增幅可達二至四個百分點以上，且這股擴張勢頭下半年可望進一步放大。

其中值得注意的是，廠商毛利率擴張，除因下半年更多的AI專案大舉出貨，帶動產品組合轉佳外，更重要的是，第3季季底、第4季季初所啟動的第二波高階CCL漲價潮，預估M7以上等級的CCL價格將進一步季增10%-15%。

王冠詔根據最新的產業調查與AI CCL產業供需測算，預期這次漲價不會遭到客戶反彈，除了高階CCL將持續成為AI PCB供應鏈的瓶頸外，同時還受到HVLP4銅箔和Low DK 2玻璃纖維潛在成本上漲所推動。

展望第3季，由於受惠新高階AI專案穩健成長，包括AWS Trainium 3的CCL出貨量將季增50%以上、輝達（NVIDIA）Vera Rubin的CCL將於8月開始量產，且谷歌GOOGL TPU的CCL也將於9月開始出貨。

因此王冠詔預期台光電與台燿的毛利率將分別季增2.4和2.4個百分點，各達36.5%、32.3%。這將使兩家公司的毛利率比市場共識預期高出3.1和3.3個百分點，並帶動第3季的EPS比預期分別高出34%與21%。

CCL 高盛 台燿

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