外資上周大賣台股87.6億美元 連四周賣超台、韓股市

南韓股市上周受晶片股重挫拖累，觸發2026年第八次融斷機制，同步引爆散戶斷頭潮，恐慌情緒開始蔓延至其他亞洲股市。中國信託投信表示，觀察上周資金流向，新興亞股淨流出95.2億美元，台股遭外資拋售87.6億美元最多，而外資賣超印度6.7億美元、賣超南韓4.6億美元。值得注意的是，外資已連續四周賣超台灣、韓國股市，7月以來台、韓市場分別遭拋售185.7億美元及81.3億美元。

買超部分，泰國獲外資買超4.1億美元，買超印尼、菲律賓0.3億美元及0.1億美元。

指數漲跌部分，中國信託投信表示，新興亞股上周平均下跌4.2%，南韓股市為重災區，單周下跌8.8%跌幅最重，並再次觸發融斷機制，其次為台股下跌5.9%，越南則下跌2.2%。漲幅部分，印尼上漲4.2%，菲律賓上漲1.9%，而泰國及印度分別上漲1.1%及0.8%。

台股市場觀察，中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，近期台股持續高檔修正，並非反應AI基本面改變，而是AI類股短線漲幅過快而有估值過高的疑慮，不少個股估值已反應到兩年後股價，不過近期晶片股大跌，使未來不確定性攀升，加上韓國股市過度投機而面臨去槓桿壓力，造成科技類股普遍重挫。

徐啟葳指出，值得注意上半年領漲的韓股、台股及美半導體類股，7月成為主要重災區，其中，韓股跌幅近30%、費城半導體跌超過20%，雙雙跌入所謂技術性熊市，台股也從高檔修正近15%，短線操作宜適度降低風險部位，而長線投資人可開始留意本益比低的跌深績優股。

徐啟葳認為，展望下半年，在AI需求持續擴張、雲端服務商資本支出增加、企業獲利維持成長的支撐下，台股中長期多頭趨勢仍未改變，短線須留意獲利了結賣壓與國際事件衝擊。投資策略上，建議以AI供應鏈、先進製程與封裝、散熱、高速傳輸、電力基礎建設及具獲利成長能見度的個股為布局重心，並採取逢回分批布局、避免過度追價的方式因應市場震盪。

美國經濟數據觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，美股四大指數上周持續修正，不過，根據已公布之半導體龍頭企業最新財報表現及財測展望，AI帶動的半導體等電子零組件需求依舊強勁，資本支出展望亦樂觀，整體產業前景並未惡化，因此研判近期半導體相關股價崩跌主要來自對高估值的修正以及去槓桿的調整。

楊士醇認為，接下來市場關注美國科技巨頭在7月下旬前公布的最新一季財報，以評估市場信心能否回穩；本周重要財報包括SK Hynix(ADR)、Alphabet、Tesla、Intel等。操作上，雖短線波動加劇，但AI趨勢仍相當強勁，長線投資人可趁勢轉入科技趨勢多重資產基金，降低波動風險同時，持續掌握AI科技紅利。

越南股市觀察，中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，近期胡志明指數持續橫盤整理，主要受市場消息真空，無顯著題材，加上地緣政治風險攀升，量能銳減，資金傾向在場邊觀望，靜待政策利多及買盤發酵。

張晨瑋指出，2026上半年越南經濟數據表現亮眼，如：5月越南工業生產年增8.8%，今年前五個月累計增幅達到9.1%，為四年來最高的前五個月增幅。同時，5月越南製造業PMI升至52.8，這是自前兩個月的下跌趨勢中反轉，主要因為新訂單與生產回升，而部分增長來自客戶因擔憂中東衝突而提前囤貨，上半年越南外國直接投資（FDI），登記總額達346.5億美元，年增率高達61%。顯示出國家經濟強勁基本面，加上企業獲利持續正向，投資人操作上宜採逢低進場、持續定期定額策略。