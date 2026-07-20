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大盤崩、千金退潮也不怕！這二檔高價股逆勢點火 法人揭背後吸金關鍵

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股20日多空拉鋸，終場跌221點、續創本波回檔修正新低，盤面個股跌多漲少。示意圖。聯合報系資料照
台股20日多空拉鋸，終場跌221點、續創本波回檔修正新低，盤面個股跌多漲少。示意圖。聯合報系資料照

台股20日多空拉鋸，終場跌221點、續創本波回檔修正新低，盤面個股跌多漲少，不過「績優高價股」族群逆勢走強，其中貿聯-KY（3665）上漲3.12%，鈊象（3293）也收漲2.9%，表現均相對強勢亮眼。

高價股族群向來是市場投資人高度關注的焦點。隨這波台股拉回修正，高價股股價紛紛同步回跌，千金股檔數也逐漸減少，不過20日盤面上，仍有部分個股或因營運前景看俏、獲利動能強勁、營運進入旺季等利多發酵而逆勢走強。

摩根大通（小摩）證券指出，貿聯在電源傳輸產品價值量提升、CPO營收比重增加、及半導體資本支出擴張帶動資本設備業務強勁成長等三大動能驅動下，預測2025-2028年每股稅後純益（EPS）年複合成長率（CAGR）將高達 50%。

由於預估貿聯今明兩年的EPS，將分別實現 47% 與 80% 的強勁年增長，各上看67.73元及122.01元，因此摩根大通給予貿聯「優於大盤」評級，目標價由2,100元大增至3,100元，股價潛在上漲空間達70.3%。

鈊象第2季營收符合市場預期，受惠東南亞市場授權收入擴大，以及 TaDa Gaming 在歐美市場布局發酵，帶動稅前淨利達 39.5 億元，季增 2.4%、年增 36.3%，優於市場預期，法人預估單季EPS約11-12元。

隨暑假旺季及世足賽投注熱潮外溢至其他線上博弈項目，授權收入有望進一步擴張，法人預估鈊象第3季網路遊戲授權營收年增 35% 至 49.6 億元，帶動整體營收年增 21.2% 至 65.3 億元，因此法人給予「買進」評級。

高價股 貿聯 千金股

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