TISA全台巡迴講座台北場登場 TISA已累積逾21萬投資人參與

為響應政府推動普惠金融及亞洲資產管理中心政策，提升民眾建立長期投資及退休理財觀念，臺灣集保結算所7月18日於台北舉辦「理財複利X生活富麗-台灣個人投資儲蓄帳戶全台巡迴講座」台北場，邀請主管機關蒞臨，以及金融業界與財經專家分享長期投資與理財觀念，吸引民眾踴躍參與，現場座無虛席。

金融監督管理委員會副主委陳彥良表示，TISA制度因應民眾人生不同階段的投資需求，不僅有助於建立紀律投資之習慣，也是政府推動「亞洲資產管理中心」政策的重要基礎。透過制度化、長期且紀律的投資方式，可協助民眾逐步累積退休資產，提升財務韌性。

臺灣集保結算所董事長林丙輝也揭露，TISA自2025年6月底上路以來，已累積超過21萬投資人參與，總資產管理規模更逼近200億元，顯示國人對長期投資及退休理財的重視持續提升。林丙輝表示，TISA基金具有「超低門檻、專家嚴選、專戶控管」等特色，以及零手續費與低基金經理費等優勢，如果能持之以恆的投資30年，可望發揮複利效果，讓退休財富可觀增值。

這次講座陣容星光燁燁，由元大投信董事長劉宗聖、國泰投信資深副總鄭立誠、財經專家朱岳中及非凡主播劉祝華，分別從TISA制度、全球市場配置、退休理財及長期投資等面向，分享實務經驗。

劉宗聖傳授如何透過「千元低門檻+專家嚴選基金」的「小錢複利」優勢，輕鬆打造財富自由的人生下半場；鄭立誠則深入解析如何運用TISA嚴選標的，在臺股與全球市場間進行配置、分散風險；朱岳中以專業視角，白話拆解全球財經趨勢，並傳授實用的定期定額資產配置心法；劉祝華則在活動結尾分享她的私房投資秘訣，就是紀律投入與長期持有，她同時也分享退休族群的存股標的應該各配置一半的高息股及成長股，並預留兩年生活費以備不時之需。

集保結算所表示，TISA推出一年來，已逐步建立全民長期投資的新模式，不僅吸引年輕族群透過定期定額累積第一桶退休金，也有越來越多中高齡投資人透過TISA進行資產重新配置。未來集保將持續與主管機關、基金業者及金融機構合作，擴大TISA普及率，讓長期投資成為全民理財的新日常。