土洋對作 這幾檔金融股外資大賣、投信搶買

台灣正掀起一股「小小股民」浪潮！根據證交所最新數據，全台19歲以下的開戶人數逼近80萬大關，等於平均每5位青少年及兒童中，就有一位已經擁有證券帳戶。這股熱潮在永豐金證券更為顯著，今年上半年的兒童開戶數較去年同期狂飆超過200%，顯示過去經典的「紅包爸媽幫你存起來」，不再只是口號，而是真的被父母存進了股市裡，幫孩子提早規劃資產，儼然已成為現代父母的集體共識。

2026-07-20 16:08