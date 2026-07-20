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土洋對作 這幾檔金融股外資大賣、投信搶買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股20日收42,449.7點，下跌221.57點，三大法人中投信買超146.48億元，外資賣超60.83億元，統計外資及投信買賣超個股發現，多檔金融股出現土洋對作，外資大賣，投信搶買，台新新光金（2887）居投信買超第一名，單日買超54,328張，但外資則是賣超63,153張。

台股盤中震盪，高低點相差1,116.76點，終場下跌221.57點，以42,449.7點收盤；三大法人合計買超5.01億元，投信大舉買超146.48億元，外資賣超則是60.83億元，自營商賣超（合計）80.64億元，其中自營商（自行買賣）買超5.63億元、自營商（避險）賣超86.28億元。

盤面上，五大權值股跌多漲少，台積電（2330）反彈1.31%，終場上漲30元、收在2,320元，影響大盤指數約244點；鴻海（2317）上漲0.21%，以234.5元收盤；台達電（2308）下跌2.01%，收1,705元；日月光投控（3711）下跌2.77%，失守600元關卡，收在597元；聯發科（2454）下跌0.89%、收3,340元，3檔合計影響大盤指數約65點。

統計外資及投信買賣超個股發現，金融股呈現外資賣、投信買的土洋對作情況，投信買超、外資賣超的個股包括台新新光金、華南金（2880）、永豐金（2890）、第一金（2892）、彰銀（2801）、兆豐金（2886）等；中信金（2891）獲三大法人齊買，臺企銀（2834）及元大金（2885）則是出現外資及投信同步賣超的情況。

外資賣超前十名個股中，金融股高達6檔，ETF有3檔，進榜的電子股僅力積電（6770）1檔。

投信買超前十名。（資料來源：證交所）
投信買超前十名。（資料來源：證交所）

金融股 外資 三大法人 自營商 台新新光金

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