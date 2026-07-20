快訊

「再驗出2批不合格」卓揆公布油品檢驗結果 一周內完成調查

謝賢過世享壽89歲！謝霆鋒首發聲證實「不要哭」黑底白字全文曝光

大盤剛破季線…但高價股已崩跌 這幾檔更摔破年線大關

聽新聞
0:00 / 0:00

AI投資過熱只是雜音 渣打：台股企業獲利未來兩年仍強勁成長

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
渣打認為即將公布的第2季財報有望再次印證企業獲利會持續成長。圖／AI生成
渣打認為即將公布的第2季財報有望再次印證企業獲利會持續成長。圖／AI生成

渣打銀行20日指出，台灣龐大的半導體產能將成為全球AI人工智慧發展的重要受惠者。預估，2025至2030年全球AI資本支出的年均複合成長率將達32%，最直接受惠的應屬半導體產業，尤其是高階製程晶片製造商。過去幾年台灣股市表現亮眼，但近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔。然而，渣打認為即將公布的第2季財報有望再次印證企業獲利會持續成長。

渣打銀行財富方案CIO辦公室高級投資策略師葉福恒表示，台灣股市以科技產業為主，科技類股約占大盤權重88%，其中又以半導體相關企業為核心。過去幾年台灣股市表現亮眼，但近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔。然而，我們認為即將公布的第2季財報有望再次印證企業獲利持續成長的故事。

此外，若荷莫茲海峽航運風險逐步緩解，也有利於做為能源進口國的台灣。根據彭博社預估，台灣整體股市上市公司2026年與2027年企業總獲利預估將分別成長51%與28%。

從評價面來看，台灣股市未來12個月預估本益比可能約為21倍，雖接近歷史區間高檔，但渣打認為在企業獲利持續成長的支撐與不考慮其他風險因素下，仍屬合理水準。

渣打 半導體 渣打銀行

延伸閱讀

科技型 ETF 紅光滿面 00913半年報酬率達96%排名第一

高含「積」ETF 長線俏 0052、0050、006208等掌握成長契機

台股 ETF 受益人 連三周創高

費半高點以來資金大換手！009826網羅全球近九成市值 掌握非AI類股輪漲契機

相關新聞

投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1,100點收跌221點

台股20日上演逾千點大震盪，在權值股多空激戰下，盤中高低點相差1,116.76點，終場仍下跌221.57點、收42,449.7點，成交值收斂至9,838.63億元。三大法人合計買超5.01億元，其中投信大舉買超146.48億元撐盤，外資賣超則由17日近1,900億元大幅收斂至60.83億元。

大盤剛破季線、但高價股已崩跌 這幾檔更摔破年線大關

台股20日續跌221.57點，收42,449.7點，持續跌破季線大關，不過個股已出現跌破半年線，甚至年線的慘況，以千元以上高價股來說，世芯-KY（3661）、力旺（3529）、富世達（6805）、光聖（6442）都已跌破年線，破半年線的更多，包括股王信驊（5274）、穎崴（6515）、台達電（2308）、群聯（8299）、聯亞（3081）等15檔。

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

台股20日收盤下跌221.57點，終場以42,449.7點作收，成交量9,838億元，跌幅0.52%；台積電（2330）收盤價2,320元，上漲30元，漲幅1.31%。

AI投資過熱只是雜音 渣打：台股企業獲利未來兩年仍強勁成長

渣打銀行20日指出，台灣龐大的半導體產能將成為全球AI人工智慧發展的重要受惠者。預估，2025至2030年全球AI資本支出的年均複合成長率將達32%，最直接受惠的應屬半導體產業，尤其是高階製程晶片製造商。過去幾年台灣股市表現亮眼，但近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔。然而，渣打認為即將公布的第2季財報有望再次印證企業獲利會持續成長。

聰明父母搶先暑期開戶！永豐金未成年開戶飆2倍

台灣正掀起一股「小小股民」浪潮！根據證交所最新數據，全台19歲以下的開戶人數逼近80萬大關，等於平均每5位青少年及兒童中，就有一位已經擁有證券帳戶。

替孩子超前部署！「小小股民」逼近80萬大關 最愛Top 5標的揭密

台灣正掀起一股「小小股民」浪潮！根據證交所最新數據，全台19歲以下的開戶人數逼近80萬大關，等於平均每5位青少年及兒童中，就有一位已經擁有證券帳戶。這股熱潮在永豐金證券更為顯著，今年上半年的兒童開戶數較去年同期狂飆超過200%，顯示過去經典的「紅包爸媽幫你存起來」，不再只是口號，而是真的被父母存進了股市裡，幫孩子提早規劃資產，儼然已成為現代父母的集體共識。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。