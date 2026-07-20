AI投資過熱只是雜音 渣打：台股企業獲利未來兩年仍強勁成長

渣打銀行20日指出，台灣龐大的半導體產能將成為全球AI人工智慧發展的重要受惠者。預估，2025至2030年全球AI資本支出的年均複合成長率將達32%，最直接受惠的應屬半導體產業，尤其是高階製程晶片製造商。過去幾年台灣股市表現亮眼，但近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔。然而，渣打認為即將公布的第2季財報有望再次印證企業獲利會持續成長。

渣打銀行財富方案CIO辦公室高級投資策略師葉福恒表示，台灣股市以科技產業為主，科技類股約占大盤權重88%，其中又以半導體相關企業為核心。過去幾年台灣股市表現亮眼，但近期受到全球股市面臨新股供給增加，以及市場擔憂AI投資過熱等因素影響，自高點略有回檔。然而，我們認為即將公布的第2季財報有望再次印證企業獲利持續成長的故事。

此外，若荷莫茲海峽航運風險逐步緩解，也有利於做為能源進口國的台灣。根據彭博社預估，台灣整體股市上市公司2026年與2027年企業總獲利預估將分別成長51%與28%。

從評價面來看，台灣股市未來12個月預估本益比可能約為21倍，雖接近歷史區間高檔，但渣打認為在企業獲利持續成長的支撐與不考慮其他風險因素下，仍屬合理水準。