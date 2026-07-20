聰明父母搶先暑期開戶！永豐金未成年開戶飆2倍

台灣正掀起一股「小小股民」浪潮！根據證交所最新數據，全台19歲以下的開戶人數逼近80萬大關，等於平均每5位青少年及兒童中，就有一位已經擁有證券帳戶。

這股熱潮在永豐金證券更為顯著，今年上半年的兒童開戶數較去年同期狂飆超過200%，顯示過去經典的「紅包爸媽幫你存起來」，不再只是口號，而是真的被父母存進了股市裡，幫孩子提早規劃資產，儼然已成為現代父母的集體共識。

究竟「小小股民」們都存些什麼？永豐金證券揭密前五大熱門標的，分別為元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）以及主動統一台股增長（00981A）、台積電（2330），反映出權值股與市值型ETF的配置，仍是打造孩子教育基金的首選。

永豐金證券表示，今年政府研議推出「0至18歲每人每月領5,000元成長津貼」的政策，正與現代父母深知資產成長的關鍵在於「長期的時間累積」勝於一次性投入大筆資金。永豐金證券也從內部服務發現，這群超前部署的家長，最青睞透過「親子帳戶」功能，此功能申辦後，可直接用父母的帳號登入大戶投交易APP後、一鍵切換到小孩帳號，方便家長幫小孩進行台美股交易，並即時接收成交回報，利用數位工具大幅簡化跨帳戶管理的繁瑣流程。

永豐金證券希望透過好用的數位工具與這份雙重好禮，在這個暑假，輕鬆幫家長減輕負擔，讓孩子擁有第一張股票，用最簡單的「複利」贏在起跑點，搭上台美股的AI浪潮，也讓資產的累積、未來的教育金更有底氣。