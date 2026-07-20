台積電回神撐盤、聯電苦吞第二根跌停！晶圓雙雄成交值榜演兩樣情

台股20日上演逾千點大震盪，盤中高低點震幅達1,116.76點，在權值股多空激戰下，終場仍下跌221.57點、收42,449.7點，成交值收斂至9,838.63億元，三大法人合計小幅買超5.01億元。從20日成交量、成交值排行榜觀察，市場資金仍高度集中電子股，但晶圓雙雄卻呈現截然不同走勢。

台積電（2330）終場上漲30元、收2,320元，漲幅1.31%，以1,051.51億元成交值穩居成交值冠軍，不僅是唯一突破千億元成交值的個股，也成為20日穩定大盤的重要支柱。

反觀聯電（2303）則持續遭空方調節，終場重挫跌停、收130元，成交量爆出29.33萬張、排名第六，成交值385.32億元高居第二，成為20日量價表現最突出的焦點之一。市場也將目光投向7月29日即將登場的法說會，屆時公布的第2季財報及第3季展望，將是觀察成熟製程景氣的重要指標。

成交量排行榜則持續由ETF主導，前十名共有7檔ETF入榜，包括0050、元大台灣50正2（00631L）、群益臺灣加權正2（00685L）及元大台灣50反1（00632R）等熱門商品，顯示在高波動行情下，市場資金仍透過ETF進行避險、槓桿操作及部位調整，指數化交易熱度不減。

個股方面，群創（3481）以36.39萬張成交量排名第二，但股價下跌4.18%；友達（2409）也以23.51萬張擠進前十，跌幅1.55%，面板雙虎雖維持高人氣，仍難敵大盤震盪賣壓。

成交值前十仍由電子股包辦，除台積電、聯電外，聯發科（2454）、南亞科（2408）、欣興（3037）、南電（8046）及國巨*（2327）均榜上有名。不過上述個股全面收黑，其中國巨再挫跌停，自波段高點1,220元回落至630元，累計跌幅已達48.36%，幾乎腰斬，反映高價電子股修正壓力仍未解除。

整體來看，20日量價榜最鮮明的訊號，來自台積電逆勢收紅、聯電爆量重挫的「晶圓雙雄兩樣情」，再加上ETF持續霸榜成交量，顯示市場資金雖未退場，但操作轉趨保守，短線多空分歧仍相當明顯。