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投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1100點收跌221點

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投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1,100點收跌221點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股20日上演逾千點大震盪，在權值股多空激戰下，終場仍下跌221.57點。記者余承翰／攝影
台股20日上演逾千點大震盪，在權值股多空激戰下，終場仍下跌221.57點。記者余承翰／攝影

台股20日上演逾千點大震盪，在權值股多空激戰下，盤中高低點相差1,116.76點，終場仍下跌221.57點、收42,449.7點，成交值收斂至9,838.63億元。三大法人合計買超5.01億元，其中投信大舉買超146.48億元撐盤，外資賣超則由17日近1,900億元大幅收斂至60.83億元。

統計三大法人7月20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.83億元，投信買超146.48億元；自營商賣超（合計）80.64億元，其中自營商（自行買賣）買超5.63億元、自營商（避險）賣超86.28億元。

盤面上，五大權值股跌多漲少。台積電（2330）量縮反彈1.31%，終場上漲30元、收2,320元，貢獻大盤約244點漲點，並帶動鴻海（2317）漲0.21%、收234.5元。不過，台達電（2308）續跌2.01%、收1,705元，盤中一度下探1,665元；日月光投控（3711）跌2.77%、失守600元關卡、收597元；聯發科（2454）跌0.89%、收3,340元，三檔合計拖累大盤約65點。

值得注意的是，聯電（2303）賣壓持續湧現，股價連吞第二根跌停，收130元，成交量放大至近30萬張，拖累大盤近50點，21日將面臨季線保衛戰；南亞（1303）盤中一度觸及跌停179.5元，終場跌幅收斂至6.28%、收186.5元，影響大盤近29點，雖跌破10日線，仍驚險守住月線。

相較之下，台勝科（3532）、亞德客-KY（1590）、緯創（3231）、緯穎（6669）、玉山金（2884）及貿聯-KY（3665）等個股逆勢走強，成為盤面少數撐盤焦點。

法人指出，台股近期雖回測季線，但季線仍維持上揚，中期多頭架構尚未遭破壞，只要未出現連續性長黑，仍有機會守穩。隨著市場進入第2季財報驗證期，建議聚焦企業展望與旺季題材，採基本面擇優布局。

自營商 三大法人 台達電

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大盤剛破季線、但高價股已崩跌 這幾檔更摔破年線大關

台股20日續跌221.57點，收42,449.7點，持續跌破季線大關，不過個股已出現跌破半年線，甚至年線的慘況，以千元以上高價股來說，世芯-KY（3661）、力旺（3529）、富世達（6805）、光聖（6442）都已跌破年線，破半年線的更多，包括股王信驊（5274）、穎崴（6515）、台達電（2308）、群聯（8299）、聯亞（3081）等15檔。

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

台股20日收盤下跌221.57點，終場以42,449.7點作收，成交量9,838億元，跌幅0.52%；台積電（2330）收盤價2,320元，上漲30元，漲幅1.31%。

除了財報之外 本周要觀關注美股哪些變數？

富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

台股高低震盪1,116點 台積電力挺大盤墊高 法人：上有反壓 宜降低持股

美伊衝突持續升溫，美股四大指數上周五全數收黑，以費城半導體指數下跌1.6%最重。台股20日開盤後陷入震盪，盤中最高上漲413點至43,084點，一度回到43K之上。盤中最低下跌703點至41,967點，跌破42K，高低震盪幅度達1,116點。台積電（2330）盤中最高上漲55元至2,345元，且一直維持在平盤之上，支撐大盤漲勢。

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