投信砸146億元撐盤、外資賣壓驟減！台股震盪逾1,100點收跌221點

台股20日上演逾千點大震盪，在權值股多空激戰下，盤中高低點相差1,116.76點，終場仍下跌221.57點、收42,449.7點，成交值收斂至9,838.63億元。三大法人合計買超5.01億元，其中投信大舉買超146.48億元撐盤，外資賣超則由17日近1,900億元大幅收斂至60.83億元。

統計三大法人7月20日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.83億元，投信買超146.48億元；自營商賣超（合計）80.64億元，其中自營商（自行買賣）買超5.63億元、自營商（避險）賣超86.28億元。

盤面上，五大權值股跌多漲少。台積電（2330）量縮反彈1.31%，終場上漲30元、收2,320元，貢獻大盤約244點漲點，並帶動鴻海（2317）漲0.21%、收234.5元。不過，台達電（2308）續跌2.01%、收1,705元，盤中一度下探1,665元；日月光投控（3711）跌2.77%、失守600元關卡、收597元；聯發科（2454）跌0.89%、收3,340元，三檔合計拖累大盤約65點。

值得注意的是，聯電（2303）賣壓持續湧現，股價連吞第二根跌停，收130元，成交量放大至近30萬張，拖累大盤近50點，21日將面臨季線保衛戰；南亞（1303）盤中一度觸及跌停179.5元，終場跌幅收斂至6.28%、收186.5元，影響大盤近29點，雖跌破10日線，仍驚險守住月線。

相較之下，台勝科（3532）、亞德客-KY（1590）、緯創（3231）、緯穎（6669）、玉山金（2884）及貿聯-KY（3665）等個股逆勢走強，成為盤面少數撐盤焦點。

法人指出，台股近期雖回測季線，但季線仍維持上揚，中期多頭架構尚未遭破壞，只要未出現連續性長黑，仍有機會守穩。隨著市場進入第2季財報驗證期，建議聚焦企業展望與旺季題材，採基本面擇優布局。