大盤剛破季線、但高價股已崩跌 這幾檔更摔破年線大關

台股20日續跌221.57點，收42,449.7點，持續跌破季線大關，不過個股已出現跌破半年線，甚至年線的慘況，以千元以上高價股來說，世芯-KY（3661）、力旺（3529）、富世達（6805）、光聖（6442）都已跌破年線，破半年線的更多，包括股王信驊（5274）、穎崴（6515）、台達電（2308）、群聯（8299）、聯亞（3081）等15檔。

台股上周五狂殺2,953.71點後，今日續跌，尚未站回季線，表現疲弱，櫃買指數則在7月14日就跌破季線，上周五賣壓大舉出籠，重挫7%，今日更一度摜破半年線，終場指數收下影線，下跌逾2%，收368.53點，驚險守住半年線。

而今年5月前強勢大漲的高價股，多檔股價持續重挫，統計跌破半年線的達19檔，等於有43%的千金股都跌破半年線，其中更有4檔連年線都跌破。

跌破年線的有世芯、力旺、富世達、光聖；跌破半年線的有信驊、穎崴、健策（3653）、奇鋐（3017）、嘉澤（3533）、精測（6510）、貿聯-KY（3665）、群聯、台達電、聯亞、宜鼎（5289）、竹陞科技（6739）、雍智科技（6683）、竑騰（7751）、勤誠（8210）。重災區都集中在先前的熱門股，探針卡、散熱、記憶體、矽光子/CPO概念股、ASIC。

還守在季線之上的千金股僅剩川湖（2059）、大立光（3008）、聯友金屬-創（7610）、創新服務（7828）、祥碩（5269）、環球晶（6488）、藥華藥（6446）、聖暉（5536）、南電（8046）等9檔。