台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

台股20日收盤下跌221.57點，終場以42,449.7點作收，成交量9,838億元，跌幅0.52%；台積電（2330）收盤價2,320元，上漲30元，漲幅1.31%。

今日成交金額大且走高為：環球晶（6488）、聯茂（6213）、鴻海（2317）、台虹（8039）、緯創（3231）、緯穎（6669）、漢翔（2634）、台勝科（3532）及貿聯-KY（3665）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、欣興（3037）、南亞（1303）、國巨*（2327）、群創（3481）及台達電（2308）。

第一金投顧表示，台股在43,000-48,000點盤整已經兩個月，7 月以來更是反覆測試44,000點頸線位置，不過在台積電法說會後，大盤在上周五（17日）長黑跌破44,000點及季線；櫃買指數也遠離季線，朝半年線、年線測試下檔支撐。目前大盤長黑跌破關鍵位置之後，需要時間整理，止跌訊號尚未出現。止跌訊號可以觀察三天沒有再破底、指數站回月線，或者整理後站回所有短期均線之上。

選股方面，台積電法說會釋出樂觀展望，仍為大盤核心，台積電以及相關設備股、廠務公司將率先止穩，盤面止穩後各龍頭權指、各產業龍頭，將陸續反彈，只是目前大盤尚未出現落底訊號，可以多點耐心等待局面明朗。