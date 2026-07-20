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除了財報之外 本周要觀關注美股哪些變數？

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。路透
富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。路透

富蘭克林投顧指出，本周美股有四大觀察變數。首先是中東局勢與油價：留意美伊新一輪衝突發展、荷莫茲海峽通行狀況、油價變化等。

二是經濟數據：本周要公布的數據包括美國7月S&P全球採購經理人指數（PMI）初值、6月新屋銷售等。

三是企業財報：本周要公布財報的企業包括字母、特斯拉、英特爾、德州儀器、IBM、ServiceNow、美國運通、黑石、達美樂披薩、西南航空、GE Vernova、3M、通用汽車、洛克希德馬丁、紐蒙特礦業、新世紀能源、賽默飛世爾等。

四是川普關稅：在川普政府引用第122條加徵15%關稅後，預計還將引用第232條（國安關稅）、第301條（不公平貿易關稅）、第201條（反傾銷關稅）、第338條（貿易歧視關稅）來加徵關稅。

彭博資訊數據顯示，截至7月16日，共有8.6%的S&P 500企業已公布財報。其中，79%營收優於預期，平均成長16%；95.3%的獲利優於預期，平均成長53%。

Factset到7月10日的調查則顯示，分析師預計第2季S&P 500企業獲利將成長23.6%。其中，能源股成長高達122.9%，其次是科技股成長63.3%。

富蘭克林投顧表示，S&P500指數第2季上漲14.9%，是1950年來第12大單季漲幅。歷史經驗顯示，股市通常會在強勢反彈後延續漲勢，未來三個月平均上漲5.5%，未來六個月平均漲幅更達10.4%，這主要受惠於就業市場穩健、油價下跌。

富蘭克林投顧表示，油價下跌還能為較低的利率鋪路。歷史上，油價見頂後將使通貨膨脹預期下滑，投資人也將開始預期貨幣政策將較不激進，從而降低中長期利率。彭博資訊統計，1990年來，在布蘭特原油高峰後的三個月、六個月、一年，美國10年期公債殖利率平均分別下滑28、67、81個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

美股 中東 荷莫茲海峽

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