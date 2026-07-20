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台股高低震盪1,116點 台積電力挺大盤墊高 法人：上有反壓 宜降低持股
美伊衝突持續升溫，美股四大指數上周五全數收黑，以費城半導體指數下跌1.6%最重。台股20日開盤後陷入震盪，盤中最高上漲413點至43,084點，一度回到43K之上。盤中最低下跌703點至41,967點，跌破42K，高低震盪幅度達1,116點。台積電（2330）盤中最高上漲55元至2,345元，且一直維持在平盤之上，支撐大盤漲勢。
中國信託證券投顧指出，由於上周五台股以長黑下探季線支撐，除了短期均線／月線於上檔形成空頭反壓，盤勢出現多空逆轉外，就融資餘額仍處歷史高檔水位，對應近期外資持續賣超來看，籌碼鬆動壓力有增無減，短線台股仍有進一步朝42,000點關卡尋求支撐的可能。短線止跌訊號可觀察，一、國際股市回穩（尤其費半指數）。二、新台幣匯率止貶回升。三、權值股台積電、聯發科（2454）率先回穩；不過，台積電資本支出持續上修，顯示AI需求無虞，而目前標普500成分股企業中，有超過87%的獲利表現優於華爾街預期，故整體基本面仍具有一定韌性。
短線操作上，建議投資人手中高乖離股破線宜停損停利，而後趁行情跌深反彈適度降低持股水位，提高現金比重。
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