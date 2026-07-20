台股強震逾1,100點！AI高價股爆劇烈換手 資金轉向「下一戰場」

台股20日盤中震盪劇烈，大盤高低點一度拉鋸達1,116.76點，市場焦點不再只是指數漲跌，而是資金在個股間快速重新布局。觀察盤面可發現，多檔AI相關供應鏈與高價電子股盤中振幅超過10%，呈現「早盤急拉、盤中震盪」的劇烈換手格局，顯示市場對AI族群並未全面退潮，但追價動能明顯降溫，資金開始尋找下一階段強勢題材。

AI相關供應鏈成為今日盤面震盪焦點，其中散熱、光通訊族群波動明顯放大。散熱龍頭奇鋐（3017）盤中最高攻上2,240元，最低回測2,015元，單日震幅達10.23%；光通訊族群光聖（6442）最高來到1,305元，最低下探1,170元，震幅達10.38%；波若威（3163）、聯亞（3081）震幅也分別達11.2%及12.5%。從盤面來看，AI資料中心基礎建設相關供應鏈仍吸引資金關注，但股價高檔震盪加劇，市場開始進入高低檔籌碼交換階段。

另一方面，高價AI股波動幅度進一步擴大，短線資金調節跡象浮現。昇達科（3491）盤中一度衝上1,405元，隨後最低回落至1,220元附近，高低價差達185元；股王信驊（5274）最高觸及13,195元，最低下探11,880元，單日震幅同樣超過10%。法人指出，高價AI股在前波漲幅累積後，近期震盪加劇，反映市場正從追逐題材轉向檢視評價與基本面，資金布局也逐漸朝個別強勢股集中。

不過，盤面並非全面弱勢，部分具題材支撐的個股逆勢吸金。其中，台勝科（3532）盤中最高衝上466元亮燈漲停，振幅達15.33%；台虹（8039）盤中最低下探178元，隨後翻紅拉升至202元附近，振幅達12.47%，成為今日資金關注焦點。此外，M31（6643）、亞電（4939）盤中雙雙攻上漲停，也透漏資金轉向ASIC、特殊材料等題材的跡象。

從今日盤面結構來看，市場正從過去由大型AI權值股帶動的全面性行情，逐漸轉為「題材分化、個股表現」格局。AI需求主軸並未消失，但在股價經歷大幅上漲後，市場開始檢視評價與基本面落差，資金轉向具成長題材、低基期或籌碼較穩定的族群。

法人指出，短線台股仍將受到美股科技股表現、AI供應鏈估值調整及外資動向影響。今日振幅逾10%個股增加，透露市場人氣仍在，但操作策略已從「全面追AI」轉向「精挑個股」，後續資金流向將成為盤勢能否重新站穩的重要觀察指標。