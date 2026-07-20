聽新聞
0:00 / 0:00
台股高低落差1,116點！這幾檔千金股逆勢走強
台股20日開高震盪，截至午盤12點整，盤中由黑翻紅，最高43,084點、最低41,967點，高低點落差1,116點。觀察千金股族群，部分個股仍在萬綠叢中透一點紅，呈現「逆勢上漲」，包括亞德客-KY（1590）、緯穎（6669）、貿聯-KY（3665）等。
截至午盤12點整，觀察盤面千金股，多檔指標股無視大盤波動、逆勢突圍走強，部分AI、半導體供應鏈族群表現最為強勁，成為穩住多頭軍心的中流砥柱。
氣動元件大廠亞德客-KY盤中表現最為剽悍，大漲105元、漲幅達8.3%，股價來到1,370元；精密控制大廠新代（7750）緊隨其後，盤中大漲120元、漲幅6.6%，上攻至1,935元，雙雄成為高價股吸金焦點。
半導體上游大廠環球晶（6488）盤中逆勢走揚45元、漲幅3.6%，股價來到1,285元；高速傳輸晶片廠祥碩（5269）亦同步走強，上漲45元、漲幅3.1%，暫報1,480元。緯穎盤中大漲110元、漲幅2.38%，股價來到4,730元；台積電（2330）也上揚45元、漲幅1.97%，股價來到2,335元，持續發揮控盤穩心效果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。